La intimidad de Lorca sube a la escena del Gran Teatro de la mano de Histrión

Una hora antes de morir, Federico García Lorca, encerrado entre las cuatro paredes de una celda, deja volar su desbordante imaginación, recordando los principales momentos de su vida. Un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, donde las cartas que envió a los seres amados se convierten en el hilo conductor. Esta es la sinopsis de Lorca, la correspondencia personal, que llega hoy Gran Teatro (20:30). Se trata de una producción de Histrión Teatro en colaboración con el Centro Federico García Lorca (Ayuntamiento de Granada), el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Lope de Vega de Sevilla y la Junta de Andalucía.

La obra está escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio (Montilla, 1967), Premio Nacional de Teatro Antero Guardia 2015 y Premio Andalucía de la Crítica 2014 en la modalidad de Teatro, Premio Lope de Vega de Teatro 2013 y Premio HOLA al Mejor Director en 2010 (New York). Rubio explica que "enfrentarse a todo un mito como Federico García Lorca es todo un placer". "Me fascina Lorca como escritor. Y me fascina Lorca como individuo. Y un buen día encontré el material que une su faceta profesional con la personal: su correspondencia", manifiesta el autor de una obra que cuenta con Gema Matarranz y Alejandro Vera como protagonistas. El espectáculo está construido a través de distintas cartas del poeta granadino. En estos documentos, relata Rubio, "encontré cartas tristes, burlonas, irónicas, teatrales, surrealistas y de un realismo hiriente y fascinante". Según el autor, la obra ha quedado como "un puzle sin complejos, un homenaje sin fisuras a la poética y la tragedia en la vida y obra de Lorca, un espectáculo que sólo puedo concebir crear de la mano de una compañía teatral tan sólida y talentosa como Histrión". Es con esta compañía con la que el autor pretende "navegar por la sangre de Federico", que, sentencia, "por suerte y por desgracia sigue más fresca que nunca 80 años después de haber sido derramada".

Para el director, las cartas unen las facetas personal y profesional del poeta granadino

El escritor montillano, que ha dirigido más de una veintena de escenas a lo largo de su carrera, explica que la obra no está basada en un texto de Lorca, sino en torno a su figura, partiendo de esa serie de cartas que el escritor enviara a familiares, intelectuales y amantes. Precisamente el contenido de todas esas misivas es lo que ha hecho más fácil el trabajo a Rubio e Histrión. "Hay cartas de carácter cotidiano, como por ejemplo en la que pide dinero a sus padres, y otras de gran altura existencias", declara el director, quien también comenta que "la obra logra conectar de una forma muy especial con el público, generando multitud de emociones".

En cuanto a los dos actores que conforman el elenco de Lorca, la correspondencia personal, Gema Matarranz (Segovia, 1963) tiene un largo currículum de interpretaciones sobre las tablas que le han valido varios premios, entre ellos el de mejor actriz en el Festival Arcipreste de Hita en 2007 por su interpretación en Macbeth (William Shakespeare) o mejor actriz de Andalucía, concedido por la asociación de Artes Escénicas de Andalucía y que ha ganado en dos ocasiones, una por su papel en la obra Teatro para pájaros en el año 2013 y otro en 2015, por Arizona. Además, fue finalista en ese mismo a los Premios Max como actriz principal por su papel en Juana, la reina que no quiso reinar.

Por su parte, Alejandro Vera (Elda) es un actor, cantante y bailarín que ha participado en numerosos musicales y series de televisión. Cabaret, el musical o Priscilla, reina del desierto y Cuéntame cómo pasó, La que se avecina o La República forman parte de su trayectoria, así como las películas La mitad de Óscar (Manuel Martín, 2010) y Sin vergüenza (Joaquín Oristrell, 2001).