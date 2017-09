"Ser 'indie' es ser independiente: esa es la filosofía de Neuman en su carrera"

Nacida en Murcia a finales de los 90, Neuman llegó a lo más alto de las listas musicales en 2010 gracias al impacto que generó con trabajos como Plastic Heaven. En medio del auge musical de grupos indies que surgieron en la época, la banda supo encontrar su propio camino en la música, con letras en inglés y manteniéndose fiele a su estilo. Un estilo que la ha mantenido a flote durante todos estos años. Formado por Paco Román (vocalista, guitarrista y compositor), que responde a estas preguntas, Dani Molina (bajo y piano) y José Manuel Sánchez (batería), el conjunto ha pasado de tocar en humildes locales a realizar una gira de más de 200 conciertos por el mundo para promocionar su disco If, al que sigue el recién publicado Crashpad. El 6 de octubre la formación estará en la sala Long Rock de Córdoba. Un día antes presentará la obra en la sala Joy Eslava de Madrid.

-Han corrido ríos de tintas sobre el fenómeno indie en la música. ¿Cómo definirían ustedes la esencia de la música indie? ¿Es algo relacionado con el estilo, el apoyo comercial? ¿Dónde se encuentra lo indie en la música?

-Indie puede ser una corriente musical, no sé. Para mí siempre ha sido independiente. Esa es la filosofía de Neuman en toda su carrera. Todos nuestros discos fueron grabados, producidos y editados por Neuman, excepto If y Bye fear / Hi love, de los que se encargó nuestro sello Subterfuge. Ellos son independientes. En fin, la filosofía de Neuman ha sido la independencia. Entonces somos indies; ahora, no creo que hagamos música indie, si esto significa una corriente musical.

-Han estado en escenarios de medio mundo, compartiendo cartel con infinidad de artistas. ¿De qué banda guardan un especial recuerdo?

-Pues sin ir muy lejos con Cápsula. Es un auténtico placer hacerlo de nuevo con otros grandes que viven por y para la música.

-¿Es difícil lidiar con el éxito? El abismo que separa el tocar en locales de música entre semanas a realizar una gira de tres años y más de 260 directos es considerable...

-Todo ha ido muy despacio. Esto hace que cuando te das cuenta y echas la vista atrás para saber dónde estabas hace diez años, recuerdas que en esos momentos tocabas para tres personas y dos de ellos eran los dueños de la sala. Todo ha cambiado muchísimo, afortunadamente. Como músico estoy muy agradecido por hacer lo que quiero, como quiero y donde quiero, rodeado de buena gente, con un sello que me da toda la libertad del mundo, que apoya incondicionalmente mi forma de hacer discos. Esto, sumado a cómo ha ido creciendo el público de Neuman, es algo realmente emocionante. Es nuestro momento mas importante. Ahora, a seguir haciendo discos y disfrutar con ellos.

-¿Ha sido difícil abrirse hueco en la industria musical española cantando en inglés?

-Esto nos ha hecho salirnos un poco del saco y afortunadamente hacernos un hueco en la escena, la gente ha valorado nuestra forma de ver la música y cómo nos hemos enfrentado a ella. El inglés quizás no sea tan importante, aunque en estos momentos la escena esté más centrada en el castellano como idioma para cantar; hace unos años no era tan importante. Quizás, en nuestro caso, más que el idioma han sido más determinantes los discos que hemos ido haciendo, por la forma de ellos.