"Tuvimos ese impacto porque transmitíamos: lo hacíamos de verdad"

Lole Montoya es una de las protagonistas de la décima Noche Blanca del Flamenco, en la que comparte cartel con El Pele y El Calli en el espectáculo Gitanerías (plaza de la Corredera, 02:00).

-Su primera Noche Blanca. ¿Qué va a ofrecer?

-Sí, es mi primera vez. Yo me inspiro sola cuando canto y voy a hacer lo que yo sé. El público siempre quiere escuchar las cosas de antaño... Haré un par de temas nuevos, haré una canción que le dedicamos a Antonio Machín, y alguna bulería lenta de la discografía de Lole y Manuel, alegrías, alguna bulería de fiesta más bien tradicional en lo que se refiere al ritmo...

-¿Conoce el espacio en el que va a actuar?

-Sí, he ido varias veces a Córdoba y lo conozco.

-¿En qué momento de su trayectoria artística se encuentra?

-Es un poco difícil. Yo estoy bien y siempre me ha dado mucha ilusión cantar, pero ahora es un tiempo difícil por lo que se refiere al padre de mi hija [Manuel Molina, fallecido en 2015], porque cuando salgo al escenario y canto sus canciones... Pero no hace falta estar cantando para recordarlo. Vamos saliendo adelante. A mí me gustan mucho mis canciones, aunque estoy abierta a hacer nuevas cosas.

-¿Y cómo ve el flamenco actual?

-Hay gente que está volviendo al flamenco tradicional. Hay gente que hace cosas muy bonitas, personales, porque lo bonito es tener un estilo propio. Hay muchos músicos jóvenes que han creado sus nuevos estilos. De todas maneras, el flamenco tiene sus características y entre los que las expresan de una forma más peculiar se encuentran los gitanos. A veces cuando he dicho esto puede ser que alguien se haya molestado. En realidad, los andaluces, sean payos o gitanos, siempre han tenido su gracia y sus formas. Pero los gitanos expresan el flamenco de una forma especial, igual que los negros tienen esa sensibilidad para otros géneros. El cante gitano tiene sus palos y no más: no se le añade nada más

-El espectáculo de hoy se llama Gitanerías...

-Nuestras raíces son..., qué te voy a decir: mi madre, Manuel, su padre y yo somos de raza gitana, y ese camino que abrió Lole y Manuel ha sido muy bueno para muchos por lo que supuso de despojamiento de tradicionalismos.

-Llegamos inevitablemente a Lole y Manuel. Vaya impacto tuvieron...

-Sí, empezamos en los 70 pero seguimos haciendo discos en los 80, aunque mucha gente se fija sobre todo en el primer disco. Tuvimos ese impacto porque transmitíamos, lo hacíamos de verdad, nuestra forma de vida, nuestra forma de sentir. Manuel Molina y yo éramos muy parecidos en esas cosas. Éramos tal para cual. En la música es fundamental la sensibilidad y teníamos unos gustos muy parecidos. Esto llegó a la gente por lo nuevo que era y por nuestra forma de decir la poesía. Cuando empezamos, nos lo creíamos: nos gustaba y nos lo creíamos.