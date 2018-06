La historia de Córdoba desde el fondo Vicente Basabe

Más de 60 años contados a través de un sinfín de páginas en formato sábana que hoy se nos presentan, ya no sólo distantes en el tiempo -e incómodas por ser un formato que en España está en desuso-, sino extrañas por los grandes abismos existentes entre las sociedades que vivían en la Córdoba de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y la que vive hoy en 2018. Esa radiografía social se puede consultar ahora en el fondo Vicente Basabe, que, gracias a un convenio con la familia Basabe, custodia el Archivo Provincial de la Diputación de Córdoba, una colección de 85 tomos que contiene los ejemplares publicados entre 1871 y 1935 -a excepción de los años 1874 y 1875- del Diario de Córdoba de Comercio, Industria, Administración, Noticias y Avisos'.

El periplo para que tantas páginas queden depositadas en la institución provincial es para el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, "una historia muy bonita y romántica que nos habla de cómo un fondo tan importante de la historia de Córdoba y de un periodo tan importante, por diversas circunstancias y peripecias, viajó por muchos territorios, incluso a la playa".

Y es que Vicente Basabe Blanco vivía en la calle Conde de Cárdenas número 10 en los años 50, donde se encontró la colección del Diario, cuyos tomos leyó a modo de juego. En 1960 Basabe y su familia se trasladan a Madrid y sus abuelos se mudan a Sevilla, viajando con ellos la voluminosa colección de prensa local, donde estuvo hasta 1989, fecha en que fallece su abuelo -Vicente Basabe González-, que fue quien tuvo más relación con estos ejemplares, ya que comenzó en 1969 a escribir sus memorias usando el Diario como recordatorio. "Él se leyó de cabo a rabo el periódico, tomó anotaciones, todas las que quiso y más, y se pasó muchos años ya viudo leyendo el libro", relata el nieto de Basabe González.

En 2001 Vicente Basabe se hace cargo de la custodia de los 85 tomos y él mismo pasa a utilizarlos en su domicilio de Cartagena como fuente de estudio histórico buscando, por un lado, datos de antepasados para sus aficiones genealógicas y, por otro, para seguir y estudiar los trabajos de José Osuna Pineda, sobre el que acabó escribiendo una biografía muy detallada.

El pasado año Vicente Basabe Blanco los ofrece para su custodia a la Diputación, que los acepta e incorpora al Archivo Provincial con el nombre de fondo Vicente Basabe. "Cuando fui a donar el fondo me dijeron que le pusiera un nombre y me aconsejaron que estuviese más enraizado con Córdoba y que tuviera alguna connotación más histórica que mi nombre y apellidos", señala el actual dueño del fondo, quien iba a escoger el nombre de su abuelo. "¿Por qué no le pongo Vicente Basabe González? Por una pequeña licencia, que seguro que tanto mi padre como mi abuelo me perdonarán. Y es que ambos se llamaban Vicente Basabe y yo, y mi hijo y mi nieto. Lo mejor es que se mantenga en la propiedad y en el recuerdo con el mismo nombre", afirma.

El historiador local cordobés Juan Galán ha sido uno de los artífices para que este fondo sea custodiado por la institución provincial. "Fue una historia preciosa. En cuanto Vicente Basabe Blanco me informó de su existencia, aunque yo ya la intuía, le salté al cuello para que ese fondo volviese a su tierra". Para Galán, el hecho de que sea la Diputación la que custodie este fondo es una "ventaja", porque "aquí tiene más valor y completa más el archivo de esta santa casa".

Aunque el fondo Vicente Basabe se puede consultar físicamente en la institución provincial, también se encuentra digitalizado, pudiendo consultarse en la web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, gestionada por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A ese respecto, Galán considera que "alguien puede pensar que es suficiente al estar digitalizada, pero el original es el original y si no sabemos respetar que se haya conservado esto durante 80 ó 100 años pues mala sociedad somos".

