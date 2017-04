Una novela gráfica relata la singular historia de la familia Carter

La novela gráfica La familia Carter, ganadora del Premio Eisner 2014 a mejor obra de no ficción, llega ahora a España para descubrir a través de viñetas y bocadillos la historia de esta familia creadora de centenares de canciones que influyeron a músicos como Pete Seeger o Johnny Cash.

De la mano de la editorial Impedimenta, La familia Carter. Recuerda esta canción se presenta como una biografía ilustrada sobre este grupo de country americano que entre 1927 y 1956 vendió millones de discos gracias a su revolucionaria visión sobre el mundo de la música popular.

El grupo vendió millones de discos e influyó en grandes figuras de la música

Como apuntan los autores del cómic en el prefacio, Frank M. Young (guión) y David Lasky (dibujo), la familia Carter constituye los "cimientos" sobre los que se erige "toda la música country comercial": "Fueron los pioneros en abrir un camino que los artistas contemporáneos dan por sentado, contribuyendo a dar forma a la canción popular tal y como la conocemos hoy".

Los autores de temas como Wildwood Flower o Will you miss me when I'm gone, que marcaron influencias sobre músicos como Woody Guthrie, Bob Dylan o Johnny Cash (con quien se casó un miembro de la familia, Juen Carter Cash), protagonizan esta obra a color desde su humilde origen como agricultores hasta su gran ascenso a lo más grande del panorama musical estadounidense.

Un camino en el que, como muestra la obra, tuvieron que librar batallas como la del impacto que sus melodías causaron en la música contemporánea de la época. Una historia llena de éxitos y fracasos, pero también de riqueza y pobreza, así como de racismo y tolerancia, de creatividad y de amor por la familia.

La obra, que salió ayer a la venta, ofrece un árbol genealógico de esta familia de casi dos decenas de miembros, así como una lista de los mayores éxitos de esta formación musical.