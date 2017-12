'El autor', favorita para hacerse con los Premios del Cine Andaluz

No hubo sorpresas y El autor, el último trabajo del almeriense Manuel Martín Cuenca, galardonado por la Fipresci en el Festival de Toronto y uno de los títulos favoritos para los próximos Goya, lideró ayer con nueve candidaturas las nominaciones a los Premios Asecan del Cine Andaluz, que organiza cada año la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) en colaboración oficial de la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El Antiquarium de Sevilla acogió un acto en el que los intérpretes Avelino Piedad, Alicia Moruno, Mila Fernández y Gracy Jaramago y los guionistas Carmen Pombero y Jorge Laplace se encargaron de leer los nombres de los candidatos, y en el que junto a El autor sonaron también con frecuencia Las heridas del viento, del cordobés Juan Carlos Rubio, y El intercambio, del malagueño Ignacio Nacho, con seis nominaciones cada una.

En la selección del Premio Asecan a la mejor película no faltan otros dos trabajos destacados del año, curiosamente dos dramas que tratan con contención el tema de la enfermedad: Morir, la esperada segunda película del sevillano Fernando Franco tras su celebrada La herida, con unos impresionantes Marian Álvarez y Andrés Gertrudix; y No sé decir adiós, de Lino Escalera, retrato de la incomunicación de una familia en la agonía del padre, una ópera prima que arrasó en el Festival de Málaga, donde se hizo con cuatro premios. El autor, Morir y No sé decir adiós competirán en los Asecan en la categoría de mejor película con Señor, dame paciencia y Las heridas del viento.

Los directores andaluces que aspiran al Asecan son Mariano Agudo por Samba, un nombre borrado; Antonio Cuadri por Operación Concha; Álvaro Díaz Lorenzo por Señor, dame paciencia; Fernando Franco por Morir, y Manuel Martín Cuenca por El autor.

Asimismo, los socios de Asecan plantean entre las actrices un duelo que se repetirá en los Goya, el de la sevillana Belén Cuesta (La llamada), y la malagueña Adelfa Calvo (El autor). Aunque la Academia española las ha seleccionado en el apartado de actrices de reparto, aquí optan al galardón a la mejor interpretación femenina, un campo que incluye a Virginia de Morata por Resort Paraíso, Natalia Roig por El intercambio, y la veterana Kiti Mánver por Las heridas del viento.

Por su parte, los intérpretes masculinos nominados son Juan Diego por No sé decir adiós, Pepón Nieto por El intercambio, Jaime Ordóñez por El bar, y Antonio de la Torre en una doble nominación por Abracadabra y El autor.

El presidente de Asecan, Javier Paisano, destacó el "buen pulso" que ha mantenido la producción andaluza durante el presente año, "con 18 largometrajes de ficción, 25 documentales y 55 cortos presentados en esta edición". La entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz se celebrará en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, el 27 de enero.