El día de la bestia

La ficha 'ANA POPOVIC' Fecha:miércoles 5 de julio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Media entrada.

Ana es alta y espigada. Interminable. Segura de sí misma. Antes del concierto se pasea del coche al escenario con nulo divismo y un halo magnético a su alrededor, indisimulable tras su indumentaria casual y gris, de viajera insomne en una ciudad ardiendo. Sonríe amablemente y agradece un recuerdo del festival que alguien le da a la carrera, tierna y cordial. "I like it". Era tiempo de sonrisas y buenrollismo. Nada insinuaba rastro alguno de la fiera. Ni la más remota pista hacía presagiar la bestia parda que llevaba dentro y de la que inconscientemente estuvimos tan cerca unos segundos. Podríamos haber muerto. Nada nos hubiera hecho pensar, aun de día, que un animal insaciable se retorcía en sus entrañas en busca de su ración de blues, ávido de notas y ritmo, de bacanal sonora. Un banquete al que no iba a renunciar por excusa alguna. No hubo señal, gesto ni aullido que barruntara lo salvaje. Hasta que Ana abrió sus fauces en nuestra misma cara y vimos aquellos dedos disparados por el mástil.

Pero no corramos. No queramos vender la piel de aquel ser instintivo antes de cazarlo, porque ahora sabemos que era del todo imposible acecharle y abatirlo. ¿Cuándo se convirtió Popovic en esta solitaria y rebelde bárbara nocturna? Tal vez el día en que un listillo le dijo: "No vayas a Estados Unidos, no te comerás una rosca; allí hay muchos músicos". ¡Rapeles por el mundo! Por su culpa, o gracias a él, ahora podemos disfrutarla sin cadenas ni dardos adormecedores, en estado puro, desenfrenada y altiva. Y así, la barbarie comenzó cuando en el primer tema un problema técnico le reventó la intro y la obligó a volver contrariada al backstage. Su melena rubia se sentó unos minutos a esperar sobre un flycage, entre sombras, la solución al imprevisto. No parecía de muy buen humor. Ya no era la misma. Y no se trataba de que ahora calzara minifalda y medias. No mas "OK, like it". Ya nunca mas "jijijí, jajajá". Ahora sus ojos estaban encendidos, sus músculos tensos y sus tacones podrían haberse clavado en la espalda del primero que osara venir con tonterías. Esa noche alguien cenó técnicos. Y también público. Mientras algunos nos ocultábamos infantilmente, oído avizor, temerosos de caer también víctimas de la masacre.

Pocos casos como el de Ana Popovic conozco. Una chica que toque la guitarra como Lucifer y a la vez cante como un ángel. Una frontman orgullosa, elegante, impecable y altamente electrizante que, sin saber muy bien por qué, no llegó a suscitar la curiosidad siquiera de media entrada en la Axerquía. Si alguien ama por aquí cerca el blues, el rock o el funk, espero que acudiera a la llamada de lo salvaje, porque si se quedó en casa ya puede ir preparando la soga y el nudo corredizo. Hoy ya está lejos, camino de Hungría, Italia, Canadá, USA…, zampándose a otros afortunados. Presentaba Trilogy, y aunque la técnica no estaba por la labor de acariciarle el espinazo, la serbia hundió sus uñas en esas tres personalidades que brotan del disco (oscilación Memphis y energía) para servirnos un espectáculo memorable, de los que sabes que difícilmente vas a volver a ver en directo. Eso que manidamente conocíamos como "sensualidad" en el mundo de la guitarra era un juego de niños recién destetados comparado con lo que pudo verse el miércoles entre nubes de tormenta. Un recorrido moderno y a la vez clásico por las seis cuerdas mas exuberantes y dinámicas imaginables. Algo ha cambiado en nuestras mentes para siempre. Con dos tacones.