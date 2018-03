Los creadores de cultura contemporánea se dan cita este fin de semana en Nemo Art Festival

Priego de Córdoba se convierte este fin de semana en el centro de la cultura contemporánea con la celebración del Nemo Art Festival, que alcanza su sexta edición con Edición Tatami, en la que los artistas mostrarán su visión sobre la lucha. La delegada de Cultura de la Diputación, Marisa Ruz, explicó ayer que "el objetivo de esta iniciativa es poner en valor proyectos de arte contemporáneo en la provincia de Córdoba".

El alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, destacó que "nuestra localidad tiene una gran oferta cultura y esta es un prueba más" y señaló que "todas las actividades que se van a desarrollar son gratuitas y están abiertas a todos los públicos que tengan alguna inquietud cultural".

Por su parte, el comisario del Festival, Rafael Blanco, recordó que la programación, que arranca hoy a las 20:30 en distintos espacios y a cargo de diferentes artistas.

Tras la inauguración oficial, la artista Miren Pastor abrirá la puertas de Bidean y posteriormente arrancará la primera parte de la performance de Verónica Ruth Frías titulada In the Head, ambas actividades tendrá lugar en el Centro del Paisaje Español. A partir de las 21:30, en la primera planta de la Torre del Homenaje del Castillo, el artista Juan Carlos Tamajón llevará a cabo AV Interactiva, Shift; seguidamente, en la segunda planta, Javier Flores desarrollará Extemporáneo, y Verónica Ruth Frías continuará con la segunda parte de In the Head. Como broche a esta primera jornada, a las 23:00, se inaugurará la exposición Retículas y Dendritas, de Fran Pérez Rus, en la Sala de Exposiciones de la Casa Museo de Niceto Alcalá Zamora y, seguidamente, tendrá lugar el concierto AV Bromo, en el Patio de esta Casa Museo.