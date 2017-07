Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies...

Notas con sabor, platos musicales. El espectáculo va a empezar. La IV edición del Tío Pepe Festival is coming. Una experiencia ligada al vino y la bodega, en escenarios únicos y con una oferta musical y gastronómica excelente, que se desarrollará del 10 al 14 de agosto en los muchos espacios de González Byass, y para el que ya se han vendido cerca del 70% de las entradas.

Francisco López, director artístico del festival, apunta que de esta IV edición "espera la consolidación definitiva de un modelo de festival que, más allá de las propuestas que haga cada año, pues el público lo compre cada vez, que es lo que realmente le da sentido y significado a la madurez de un proyecto, que se consolida a pasos rápidos y agigantados". A este respecto, desde la organización confirman que ya se han vendido más de 4.000 entradas de un total de 6.000, es decir, cerca de un 70% del papel.

Cinco días de cartel protagonizado por figuras de trayectoria y reconocimiento internacional que abrirá Gregory Kunde (10 de agosto, Jardines de Villa Victorina, 21,30 horas). De Verdi a Sinatra, de las grandes arias de ópera a los éxitos más celebrados de los musicales de Broadway. Gregory Kunde, que estos días encarna el rol titular de 'Otello' en la Royal Opera House de Londres, ha preparado un estimulante viaje musical para el recital jerezano. En uno de los dos únicos conciertos que ofrecerá este verano en España. El tenor norteamericano dedicará una primera parte de su espectáculo al bel canto, con arias de conocidas óperas de Verdi, Puccini o Leoncavallo; y una segunda, a populares composiciones que en su día interpretaron grandes como Frank Sinatra y Barbra Streisand, y que fueron en su mayoría algunas de las piezas más aplaudidas de musicales tan emblemáticos en Broadway como 'West side story' o 'El fantasma de la ópera'. Considerado unánimemente como sucesor en el escalafón que ocupan artistas como Luciano Pavarotti o Plácido Domingo en el Olimpo de la lírica, el tenor ha alcanzado el reconocimiento general de público y crítica. Así lo atestiguó el jurado del prestigioso 'International Opera Award' que le concedió, en 2016, el galardón como mejor intérprete masculino.

Asimismo, la actuación del maestro Kunde no solo será una oportunidad única para disfrutar de su vertiente lírica, sino que además supondrá que el público se deleite con temas en solitario o a dúo con Linda Wojciechowsk, como 'Tonight', 'Make believe', 'If I loved you', 'You'll never walk alone', 'Tonight Maria' y Love is here to stay'.

Hay que destacar que el 10% de este concierto será benéfico e irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer. Una enfermedad que el propio tenor norteamericano superó en primera persona hace algo más de 20 años y que, como ha reconocido en alguna entrevista, "cambió mi carrera, mi vida y mi forma de verlo todo".

"Desde unos niveles de calidad absolutos, el festival se abre a un público muy diverso", destaca López, que subraya de Gregory Kunde que es ahora mismo "la referencia número uno en cuanto a tenores en España".

El Dúo Dinámico (11 de agosto, patio de la Tonelería, 21,30 horas), que están celebrando su 50º aniversario, "hablan de toda tu vida. Será un concierto muy especial en cuanto a que la gente que significó algo importante en su momento, aquellos que lo tienen como referencia e incluso a los más jóvenes (ya que la formación se incluye hoy en el programa de festivales indies) se van a reencontrar con toda una época y toda una vivencia".

De Miguel Poveda(12 de agosto, patio de la Tonelería, 21,30 horas), López destaca que es "el flamenco universal, un artista que siempre, no sólo nos ofrece un espectáculo en el que se entrega completamente en el escenario, sino que para Jerez, y como hace siempre, ofrecerá alguna sorpresa". Cantaor de flamenco e intérprete de otros géneros musicales con los que enriquece su trayectoria artística en una búsqueda constante en su obra, Miguel Poveda se interesa por ir más allá de la imagen tópica del cantaor al uso.

Barbara Hendricks (13 de agosto, Jardines Villa Victorina, 21,30 horas)"es un lujo. No es sólo una artista internacional, sino que está muy comprometida con el mundo en el que vivimos. Además, como ocurre con Kunde, viene no sólo a ofrecernos lírica, sino que también nos hablará de esa música que ha significado tanto en la búsqueda de las libertades, sobre todo en EEUU. Habrá blues, espirituales, afroamericana... Una cita realmente especial, difícilmente repetible", dice López. Condecorada con reconocimientos internacionales como la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, actualmente es la única embajadora vitalicia de buena voluntad de la ACHNUR. Desde 1987, se ha dedicado a promover los Derechos Humanos a través de su compromiso con la causa de los refugiados por todo el mundo. En este concierto 'Camino a la libertad' se incluye un repertorio de jazz, gospel, espirituales, y por supuesto volcado también en su faceta lírica, acompañada por el piano y órgano de Mathias Algotsson y por la guitarra de Ulf Englund.

Miguel Bosé (14 de agosto, patio de la Tonelería, 21,30 horas) "está haciendo una gira internacional y nacional de éxito y comparte también, por un lado, este gran número de fans que le siguen desde hace muchos años, con el interés claro por el propio artista que no deja indiferente por su propia personalidad. Creo que es un cierre estupendo para el festival", asegura López. La gira 'Estaré' es un proyecto único en la carrera del icónico artista, un espectáculo que muestra a Miguel Bosé como nunca antes se le ha escuchado y visto sobre un escenario; donde interpreta algunas de las canciones fundamentales de su carrera reinterpretadas en formato acústico. Un show nuevo y espectacular, una puesta en escena contemporánea, en la cual el artista no sólo interpreta los más grandes éxitos de toda su trayectoria musical, también incluye el concepto de su más reciente álbum 'Bosé: MTV Unplugged', número uno oficial de ventas. Bosé ha sido Premio Ondas 2016 a su trayectoria musical.

Los enclaves

En 1939 se inauguran los Jardines de Villa Victorina que fueron bautizados con este nombre en honor de la esposa del fundador (Manuel María González Ángel), doña Victorina de Soto Lavaggi. La gran relación comercial existente con los países del sur de América, en el siglo XIX, de donde se importaban maderas y otros tipos de materiales para la construcción de las bodegas, ayudó también a importar especies de arboleda de aquellos países. La familia González, gran amante de la naturaleza y de la botánica aprovechó esta relación comercial para construir este jardín, donde se pueden admirar algunos árboles como Jacarandaes, Melias, Araucarias, y un ejemplar único de Dombella. Se construyó también una fuente en medio del césped y la primera pista de tenis de hierba de España, que fue inaugurada por la famosa tenista española Lilí Álvarez.

Patio de la Tonelería. González Byass bautizó a su brandy solera gran reserva con el nombre de Lepanto en recuerdo a la histórica batalla de Lepanto que tuvo lugar en 1571, entre las fuerzas del imperio turco otomano y las fuerzas cristianas dirigidas por Don Juan de Austria, hermano de Felipe II. Las bodegas de brandy: San Álvaro, San Bruno, San Benito y la Bodega de Lepanto, donde envejecen los mejores brandies de González Byass, se caracterizan por el color negruzco en las paredes y techos, debido a la evaporación del brandy de Jerez… Se dice que esta es la parte del brandy que se llevan los ángeles… Junto a la bodega, el espectacular Patio de Lepanto, un patio de arcos típicos, cubierto de parras centenarias, con suelo de piedras de río y el aljibe que se utilizaba para recoger el agua de lluvia.

¡A cenar!

A la oferta musical se añade, y no como algo complementario sino como uno de los elementos constitutivos del festival, la oferta gastronómica, que tiene el mismo desarrollo que la parte artística. Con las Cenas de las Estrellas el público podrá disfrutar de la buena cocina de los chefs de Estrella Michelin Óscar Velasco de Santceloni (**), el 10 de agosto; Ricardo Sanz de Kabuqui (*), el 11 de agosto; David García del Corral de la Morería (*), el 12 de agosto, y Mario Sandoval de Coque (**), el 14 de agosto. De aforo limitado,podrán disfrutarse y adquirirse junto con las entradas de los conciertos o de forma independiente. Asimismo, existe la alternativa del Tío Pepe Festival Club, que permite que una vez concluido el concierto, y antes de su inicio, se puedan tomar unas tapas y unas copas, con música en vivo.

Un festival imprescindible en Andalucía para los próximos años. "Para mí es un gustazo y un honor trabajar en lo que me gusta y en lo que llevo tantísimo tiempo, y hacerlo en una casa como es González Byass, donde no sólo hacen bien lo que hacen habitualmente que son los vinos, sino que además cuidan con mimo este proyecto pequeño en cuanto a edad (porque es la cuarta edición), pues yo estoy encantado".

La organización de la cita ya está pensando en la edición del próximo año, la V, que ampliará sus fechas y que se celebrará del 10 al 18 de agosto. Vayan haciendo hueco en sus agendas porque las estrellas nunca estuvieron tan cerca.