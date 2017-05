"Lo complicado de la interpretación es plasmar lo que sientes"

Nacido en Cabra en 1999, Carlos Rafael Martínez Arroyo comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de esta localidad y dio su primer concierto como solista a los diez años. Desde entonces no ha dejado de estudiar ni de actuar, participando en diversos certámenes y cursos. Alumno del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada y ganador de varios premios, debutó con orquesta en 2011 y ahora afronta su tercera comparecencia con la de Córdoba. Será mañana en el Gran Teatro (20:30), con el Concierto para violín en re menor, op. 47 de Sibelius.

-¿Qué aspectos destaca de esta obra en su condición de intérprete?

-La fuerza expresiva que requiere, la envergadura técnica y la corpulencia. El compositor es Sibelius y por supuesto a la hora de interpretarlo hay que pensar en los países nórdicos, en Finlandia, donde nació... Tiene un carácter oscuro.

-Un compositor de registros descriptivos pero también conflictivos...

-Sí. En el primer movimiento destacan la envergadura, el virtuosismo, la fuerza expresiva, la corpulencia. El segundo es el movimiento en el que se inspira más: es lento, están los fiordos, la aurora boreal... El tercero es virtuosismo puro y duro, es como una polonesa. Pero siempre con un carácter oscuro: es todo lo contrario de Mozart o Beethoven.

-¿Qué dificultades técnicas plantea este concierto para el violinista?

-Es muy completo. ¿Dificultades técnicas? Dobles cuerdas, arpegios... Es una obra que requiere mucha agilidad y mucha asimilación técnica, no te puedes plantar en el escenario con una mínima duda. Pero tiene que ser una agilidad con potencia, no puedes tocar ágil pero con poco arco, porque entonces no proyectas y el resultado no tiene envergadura. Lo complicado es combinar la acción con la relajación muscular.

-Es su tercera colaboración con la Orquesta de Córdoba. ¿Cómo es el trabajo con esta formación y con Lorenzo Ramos?

-Muy cómodo. Hay mucha predisposición por su parte para estar pendiente de cada cosa que hago, preguntarme qué opino sobre algo... Me siento muy a gusto.

-¿Cómo define la trayectoria artística que ha tenido hasta el momento?

-Muy intensa y muy emocionante. Esto es lo que me gusta y cada vez que salgo al escenario con una orquesta detrás, y más de esta envergadura, para mí es un gusto. Tras el primer ensayo [celebrado ayer] me he quedado sorprendido de las sensaciones que he llegado a tener al tocar esta obra: un arropamiento muy confortable. Lo que quiero es seguir así, que es lo complicado, con esta rapidez a la hora de preparar conciertos, ese aplomo que hay que tener para salir al escenario..., y la suerte. Pero lo primero es seguir trabajando.

-Ha hablado de la rapidez. ¿Cómo se prepara un concierto de esta naturaleza con dos ensayos?

-Con mucha paciencia. Lo primero es el trabajo técnico. Hay que empezar analizando cada pasaje virtuosístico, trabajarlo lento con el metrónomo, subiendo la velocidad, con ritmos distintos para la sincronización... Es un trabajo muy duro. Hay que seguir trabajándolo lento, más lento que su velocidad, y luego viene lo complicado: qué aportas tú como músico. Porque la técnica... Hay muchos, coreanos, chinos, estadounidenses que técnicamente lo hacen perfecto, pero no hay tantos que aporten una versión propia y que tengan un carisma. Eso es lo complicado: pensar, mirar hacia tu corazón, qué sientes, cómo lo plasmas en tu interpretación...

-Reflejar la sensibilidad y la emoción propias...

-Claro. Eso es el arte. Tú puedes pintar un cuadro perfecto, sin fallo, pero si no comunicas nada...

-¿Qué tipo de música, periodos, compositores..., le interesan más?

-Soy completo en cuando a gustos. El Clasicismo me encanta: Mozart, Beethoven, Haydn... También Bach y Haendel, del Barroco. Y el Romanticismo y Sibelius, que ya entra en el siglo XX.

-¿Qué obra del repertorio para violín y orquesta aún no ha hecho y le gustaría acometer?

-El concierto de Brahms. Lo estuve trabajando el año pasado, lo tengo entero montado. Es de los pocos conciertos que he montado y no he podido tocar con orquesta. Y me encantaría porque es uno de mis conciertos favoritos.

-¿Qué retos tiene a medio plazo?

-Acabo de terminar Bachillerato, que es algo que me quita bastante estudio de violín. Quiero estudiar y me planteo un año de estudio decisivo para mi carrera, un punto de inflexión, que cuando acabe este año se marque un antes y un después. Seguir trabajando y madurando como músico, intelectualmente y técnicamente.

-¿Cómo ve el panorama actual de jóvenes violinistas? ¿Qué nivel hay?

-Cada vez va a mejor. Somos muy pesimistas con nosotros mismos, los españoles, porque es verdad que aquí no se enseña música, no hay una propagación de la cultura... Pero cada vez hay más jóvenes violinistas que tocan muy bien. Los concursos ayudan a la difusión, porque si ganas, además de recibir un premio y dinero, te dan conciertos. Esto ha mejorado en poco tiempo. A nivel internacional hay un colapso de buenos violinistas.

-¿Dónde están las mejores escuelas?

-Hay por todo el mundo. La mayor concentración está en Alemania: en cada ciudad, en cada pueblo hay una escuela de alto nivel, orquestas... En Estados Unidos hay muchos solistas internacionales: Perlman, que está muy mayor pero sigue dando clases, Zukerman, Kyung-wha Chung... Aquello es muy grande, hay de todo... Es como una selva. Y es muy caro. En España está la Reina Sofía, que es bastante buena.