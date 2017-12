Una colección imprescindible

La ficha 'WONDER WOMAN: EL JUICIO DE LOS DIOSES' John Byrne.ECC. 368 páginas. 33,50 euros.

Sigue adelante la reedición de la etapa de John Byrne en Wonder Woman con el tomo El juicio de los dioses, publicado dentro de la imprescindible colección Grandes autores de Wonder Woman. Van aquí los números 113 a 124 de la serie original (1996-97), junto con el Wonder Woman Annual 6 (1997) y material de Wonder Woman Secret Files and Origins 1 (1998). Además del estupendo trabajo de Byrne como autor completo, hay diversas páginas de Jill Thompson, Tom Palmer y Ed Benes, y me gustaría destacar algunas ilustraciones incluidas en el libro: la portada del número, de George Pérez, el delicioso pin-up dibujado por Nick Cardy y las portadas de ese genio que es José Luis García-López, sobre todo la icónica imagen del número 118.