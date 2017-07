El circo y la danza de estreno

El circo y la danza se vistieron anoche de estreno con dos espectáculos. De un lado, Lanórdika Circo&Danza sacó a la calle Rojo Estándar, una creación que se desarrolló en el Paseo Alfonso XIII y donde el baile combinado con las artes circenses sirvió para mostrar el movimiento de dos seres opuestos en una escena de surrealismo, un marco colorido con el amor como pieza clave. Muy cerca de este lugar, en los Jardines Reina Victoria, se desarrolló la segunda puesta de largo escénica a través de¡Wake App! La compañía Zen del Sur presentó una propuesta asentada en la danza y la música como hilo conductor de una historia pensada para reflexionar en aspectos como la falta de consciencia y responsabilidad en el uso de la tecnología, el olvido y deterioro de los valores o las habilidades comunicativas esenciales del ser humano. Una búsqueda del despertar de las distracciones y de la conciencia.

Ambos estrenos no fueron los únicos títulos de la oferta teatral del jueves. En horario matinal, La Gotera de Lazotea realizó dos sesiones de Garbancito en la barriga del buey. "Al principio contamos la historia de Garbancito por si algún niño o adulto no conoce todavía el cuento, y la segunda parte es una versión nuestra", explicó, minutos antes de actuar, Eva Serna. También entre bambalina, su compañero, Juan Manuel Benito, desgranó que ellos cuentan "algo que nadie sabe, lo que le pasó a Garbancito cuando llegó a la burbuja de buey". De tal manera que los cuatro estómagos se convierten en un espacio diferente configurado como un reino.

Una de las anécdotas del día fue la lluvia. Pese a esta presencia improvisada en la muestra, Benito fue contundente: "Aquí sale todo bien, porque lo importante no es la temperatura exterior sino la interior", en alusión a su obra.

Por otro lado, en la Sala La Caseta transcurrió a mediodía Namor, el niño pez. The Nose Teather relató la tragedia del niño sirio encontrado ahogado en las playas de Turquía en 2015; en este caso, se trata de Namor, que, en mitad de los éxodos forzados, aparece como grito de luz, esperanza, música, poesía, etc. En definitiva, la tolerancia, el amor y la libertad en forma de títeres.

Por la tarde, la mirada de la realidad desde los ojos de dos mujeres en Vuela sirvió para abordarla mediante una perspectiva cubista y con empatía. "No es el tema de las mujeres sino el proceso que está ocurriendo histórico y esperanzador cuando las mujeres se empoderan, esta palabra que no me gusta nada, y toman las riendas de su vida", detalló el autor, Emilio Goyanes. El guionista y director sostiene que "estamos en un momento esperanzador para la sociedad porque las mujeres asumen lo que son y hay muchos hombres que estamos también en ese proceso de feminizar la sociedad". Una idea de Laviebel, que pretende con este título aportar "una inyección de oxígeno", en un año en el que se cumple el 25º aniversario de esta compañía que en la pasada edición recibió el homenaje de la muestra de teatro palmeña.

La compañía flamenca de Antonio Andrade e Hiperbólicas convirtieron el escenario del Teatro Coliseo en sangre y arena, es decir, el conflicto de personajes enfrentados como los mitológicos Eros y Tánatos. En Torera, la bailaora Úrsula Moreno se presenta como una mujer en rebeldía que apela al toro como tótem más venerado de la raza humana, cuyos latidos son el ritmo que mueve al pueblo andaluz. Otra de las producciones de la jornada llegó bajo el brazo de 2 Proposiciones Danza-Teatro y Raquel Madrid con Hay cuerpos que se olvidan, cuya temática "es el resultado de alcanzar la fase de aceptación de un duelo, no por un ser querido, sino por una profesión amada", según Raquel Madrid.

Y La última boqueá, de Teatro a la Plancha, puso el cierre al tercer día de programación artística. Un título de Selu Nieto que comenzó a la 01:00 en el patio de la Casa de la Cultura. Con todo ese camino andado, la Feria de Teatro en el Sur encauzará hoy su último día para ofrecer las vanguardias teatrales a programadores y espectadores, una jornada que además incluye la celebración del encuentro El andaluz a escena, con el apoyo de la Fundación SGAE y la participación de Antonio Onetti, Alfonso Zurro, Mercedes de los Reyes, Pedro Álvarez Ossorio, Juan Carlos Sánchez, Pepa Gamboa, Antonio Álamo, José Manuel Seda y Julia Oliva.