"La ciencia ficción permite tratar temas que de otra forma no resultarían tan originales"

Borja Cabada (Córdoba, 1983) se ha alzado como ganador del II Premio Logroño de Novela para Jóvenes Escritores con su obra El sonido de Atlantis (Algaida) que, escrita en un estilo narrativo similar al lenguaje cinematográfico, trata cuestiones como el perdón, el amor o la felicidad con un fondo de metaliteratura. El escritor e ilustrador cordobés presenta esta tarde (20:00) en La República de las Letras esta novela.

-¿Por qué ese título?

-Hace referencia a dos elementos muy importantes en la novela; uno de ellos es el sonido, y más específicamente la armonía, y por otro está relacionado con Atlantis por el hecho de que se hace mucha alusión a crear una civilización casi perfecta que al final está destinada a su propia destrucción. Esto es lo que ocurre en la novela en el ámbito metaliterario. Hay mucha correlación entre el mito de la Atlántida con el hecho de crear un mundo literario que a lo mejor el autor cree que es perfecto pero luego cae por su propio peso.

-¿En qué ha influido su experiencia como guionista e ilustrador a la hora de escribir esta novela?

-Mucho. Mucha gente me ha dicho que la novela es muy visual y tiene un ritmo muy rápido que a veces hace que parezca incluso que estás viendo una película más que un libro. Está pensado de esa manera. Era un reto personal intentar poner en común elementos propios de la literatura de ficción con los del discurso cinematográfico porque creo que son dos mundos que se pueden compenetrar muy bien.

-¿Qué autores le han influido en el plano literario y audiovisual?

-Hice Filología inglesa, por lo que la mayor parte de mi juventud la he pasado leyendo a autores como Paul Auster o Cormac McCarthy. De este último me ha influenciado mucho La carretera, novela también ambientada en un mundo postapocalíptico. De igual forma, Auster tiene otro libro, El país de las últimas cosas, que narra una historia que se sucede en un mundo distópico y medio destruido.

-¿Por qué se ha decantado por la ciencia ficción?Es un género que en la actualidad no está en auge.

-Sí, y es una pena porque hay literatura muy buena dentro de este género. Yo no denominaría a esta novela como ciencia ficción como tal pero sí es verdad que tiene elementos de ese género, que a mí siempre me ha atraído porque es una buena manera para tratar cuestiones que de otra forma no resultarían tan novedosas u originales.

-Para ello se ha ayudado de la metaliteratura.

-Exactamente. A través de la conjunción de la ciencia ficción con la metaliteratura vi las herramientas perfectas para tratar ese tipo de cuestiones; para reflexionar sobre el ejercicio literario, lo que es el acto de crear un mundo y unos personajes y determinar su destino tú mismo. Ese acto, un poco arrogante, puede tener la contrapartida en el caso de la novela y que el protagonista diga "no, por aquí no".

-¿Es así como ha podido conjugar dos escenarios tan diferentes como Chicago y Varsovia?

-Sí, porque el conflicto del personaje principal y la trama en general viene precisamente de eso. El personaje está dividido entre dos historias que son suyas; una es el presente destruido y abandonado, frente a un pasado en el que era un niño judío en Varsovia que se había escapado del gueto; y sin embargo él recuerda ser feliz ahí y en el presente no. Comparando esos dos momentos, el protagonista tiene el conflicto de decidir qué historia quiere vivir; si de nuevo el pasado y quedarse allí para siempre o luchar por el presente.

-¿Qué mensaje subyace en El sonido de Atlantis?

-Que siempre hay que luchar por arreglar el presente y no quedarse dormido en el pasado, por muy feliz o traumático que fuera. Siempre hay que mirar al frente y arreglar lo que tenemos entre manos.

-¿Qué ha supuesto para usted ganar el segundo Premio Logroño de Novela para Jóvenes Escritores?

-Me ha cambiado la vida. Llevo escribiendo mucho tiempo y llevaba esperando algo así casi desde que empecé. Es un privilegio el haber resultado ganador porque tanto el grupo Anaya como Algaida me están tratando muy bien desde el primer momento. Sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos.

-¿Cuándo empezó a escribir y cómo ha sido su trayectoria?

-Desde muy joven pero cuando uno se inicia en la escritura son ideas, pensamientos, a los que primero intentas dar forma de poesía pero luego te das cuenta de que por ahí no van los tiros. Me lo tomé más en serio cuando fui a la universidad. Primero hice dos años de Comunicación Audiovisual en Sevilla porque el tema del cine me llamaba mucho la atención; y empecé a escribir cortometrajes y algún relato. A partir de ahí, cuando hice Filología inglesa en Córdoba, me fue gustando cada vez más el mundo literario como tal. Si a la lectura le sumas la inquietud que todo escritor tiene dentro, a partir de ahí empecé a tomármelo más en serio. Escribí un primer borrador de esta novela poco después de acabar la carrera, lo dejé abandonado, pasó el tiempo y lo retomé y arreglé recientemente, ya con mucha más destreza en el ámbito creativo. La experiencia que tuve en Los Ángeles -donde trabajó en desarrollo visual y de guion- fue fundamental. Volví al manuscrito, le quité lo que sobraba, le añadí cosas y al final ha salido esto.

-¿Qué proyecto tiene ahora?

-Estoy intentando mover la novela por EEUU. Hace poco confirmé un contrato de representación con una manager con vistas a conseguir un contrato de adaptación, pasando primero por traducir el libro al inglés y publicarlo allí.