La cerámica vuelve a la Casa Góngora con 'La vida secreta de las plantas'

La sexta edición de Páginas de barro, proyecto iniciado en 2008 por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba para divulgar la cerámica contemporánea, ofrece desde hoy hasta el 23 de julio en la Casa Góngora (calle Cabezas, 3) la exposición titulada La vida secreta de las plantas, que reúne obras de Francisco Buenavida, Alberto Bustos y Rafaela Pareja, en las que germinan visiones sobre el medio ambiente y la emoción humana.

La vida secreta de las plantas' remite en una primera instancia al exitoso álbum de Stevie Wonder aparecido en 1979, banda sonora de un documental basado en el libro The Secret Life Of Plants (1973), original de Peter Tomkins y Christopher Bird, en el que una curiosa mezcla de conceptos tomados de la botánica científica, el culto a la naturaleza y cierto misticismo trataba aspectos relacionados con las plantas y sus reacciones. En la muestra correspondiente a esta edición, los artistas seleccionados establecen asimismo relaciones formales y estéticas con el mundo vegetal.