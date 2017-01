La aurora de Nueva York

Lorca. UN POETA EN NUEVA YORK

Carles Esquembre.Panini. 160 páginas. 18 euros.

En el sello Evolution de Panini conviven obras de nuevos autores con títulos inéditos o reediciones de autores consagrados. De estos últimos, hemos podido disfrutar en los últimos años con volúmenes imprescindibles como la idiosincrática versión de La peste escarlata realizada por Carlos Giménez (nombre propio del tebeo español donde los haya, de quien Panini tiene también en su catálogo el entrañable homenaje Pepe y la reedición en un solo tomo de las historietas de Dani Futuro, escritas por Víctor Mora); Babel, último episodio hasta la fecha de la siempre sorprendente serie Las aventuras del Capitán Torrezno, ganadora del Premio Nacional de Cómic 2011, de Santiago Valenzuela; o los integrales Torpedo 1936 y Serie negra, de Enrique Sánchez Abulí y Jordi Bernet, por citar algunos de los más sobresalientes.

En esta línea, se enmarca Tex. El hombre de Atlanta, un grueso libro coeditado por Aleta y Evolution que ofrece, en formato de lujo y a todo color, una larga historieta del célebre pistolero escrita por Claudio Nizzi y dibujada por Bernet. Citando al creador del personaje, Giovanni Bonelli, "el gran dibujante español ha ofrecido una interpretación muy personal de nuestro Ranger para la ocasión y, olvidándose de que ha sido en el pasado un dibujante de westerns tradicionales, lo ha esbozado con la huella de su madurez como artista". Además de las más de 200 páginas de historieta, esta estupenda edición contiene el prólogo de Bonelli, una entrevista a Bernet realizada por Graziano Frediani, una introducción histórica a cargo de Gino D'Antonio y reseñas biográficas de los creadores del personaje y los autores de la presente aventura.

Por otra parte, en el apartado de apuestas, Evolution ha publicado recientemente Lorca. Un poeta en Nueva York, primera novela gráfica de Carles Esquembre (Valencia, 1985), músico y dibujante formado en la Escola Joso de Barcelona, que se había autoeditado previamente el cómic de ciencia ficción The Body y había participado en la antología Visiones del fin, publicada por Aleta en 2015. Lorca. Un poeta en Nueva York es la fascinante recreación del proverbial viaje emprendido por Federico García Lorca a la Gran Manzana en 1929, y Esquembre se las ingenia para trenzar la documentación biográfica con evocaciones poéticas que amplían el significado del relato. Como desvela Ángel Herrero en su prólogo: "La biografía gráfica de este viaje trascendental del poeta (…) está narrada con materiales y testimonios de la época (de los que se da cuenta al final del libro) con una exquisita elegancia visual y verbal dignas de lo que encierra. No es solo la transparencia de la línea, es también la del significado. Y en él no opera en primera línea el texto poético, sino el texto biográfico, que no es trasposición, sino obra de primera mano"; aquí, las diversas alucinaciones se ensartan en el relato "para darnos el contrapunto amargo a la mirada amigable y sonriente del poeta". El resultado es un tebeo hermoso y valiente, un viaje muy personal al rico universo lorquiano.