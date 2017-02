"Hemos aprendido saliendo fuera"

Cándido Gálvez (guitarra y voces), Álvaro Moreno (batería), Ángel Madueño (bajo) y Pedro Ruiz (guitarra) son Viva Belgrado, grupo cordobés nacido en 2011 cuya proyección internacional sigue creciendo. Después de varias obras autoeditadas, el pasado año publicó con el sello Aloud su segundo disco de larga duración, Ulises, que contó con una edición específica para Japón y otra para Alemania. Próximamente actuará en escenarios de Rusia, Bielorrusia, Lituania, Reino Unido y Japón, entre otros países. Y el próximo jueves (21:00), en la Sala Hangar de Córdoba. Gálvez responde estas preguntas.

-¿Qué representa Ulises en la trayectoria del grupo?

-Es nuestro segundo álbum y con él hemos querido reflejar lo que vivimos como consecuencia de la publicación del primero: un montón de conciertos a nivel internacional, en un tránsito constante, viajando, más de 100 conciertos en 13 países. Hay muchas cosas que se quedan y se acabaron reflejando en las letras. Y buscamos el paralelismo tanto con el héroe de la Odisea como con el personaje de la novela homónima de James Joyce de 1922, que es una especie de reinterpretación del Ulises de Homero y muestra algo así como la epopeya del hombre moderno, 24 horas en la vida de un oficinista. Nos parecía interesante hacer una reinterpretación de esa reinterpretación para reflejar lo que nosotros estábamos viviendo.

-¿Cómo nació el proyecto de Viva Belgrado y cómo ha ido evolucionado?

-Como tantos otros grupos, éramos cuatro amigos a los que nos gustaban grupos similares y queríamos utilizar su lenguaje para decir nuestras cosas. Y sobre todo nos apetecía tocar fuera y dar conciertos. Poco a poco el proyecto fue creciendo y digamos que se ha convertido en nuestra prioridad.

-¿Cómo define el concepto musical de la banda?

-Nosotros empezamos haciendo lo que se ha dado en llamar screamo europeo y luego lo hemos mezclado con post-rock, un estilo de rock que se popularizó mucho a finales de los 90 y principios de la década posterior, con la intención de crear atmósferas, música más ambiental y eminentemente instrumental.

-Llama la atención la gran proyección internacional que está teniendo el grupo... ¿Cómo lo han conseguido?

-El circuito en el que nosotros nos movemos es muy minoritario, muy de nicho. Las bandas que hacen este tipo de música se mueven mucho por diferentes países, estás en contacto con la escena de tu país y con la de otros. Los que hacemos esto dentro del estado nos conocemos prácticamente todos, nos ubicamos, ya seamos de Córdoba, La Coruña o Barcelona. Y acabamos saliendo. Es algo que también hemos buscado, escribiendo mucho, haciendo intercambios con otras bandas...

-En un principio ejercieron la autogestión, hasta que llega un sello que apuesta por el grupo...

-Sí, Aloud, de Barcelona, quizá el sello más importante de música underground o el que ha sacado bandas más significativas. Todo el tema mediático y de producción que manejan ellos no lo podríamos haber logrado por nuestros propios medios.

-¿Cómo es el trabajo de composición dentro del grupo?

-Normalmente llevamos desde casa una idea, un esqueleto de la canción, y en el local de ensayo la vamos trabajando entre los cuatro, cada uno va improvisando con su instrumento y aportando su visión. Entre todos le vamos dando forma.

-¿Cómo se les presentan los próximos meses?

-Hasta marzo tenemos unas cuantas fechas por el estado y en marzo haremos una gira de 26 días por Europa del Este. En mayo tenemos cuatro fechas en Japón y en junio 16 en Reino Unido, en julio Italia y en agosto creo que descansaremos...

-¿Se sienten más a gusto en grandes espacios o en salas pequeñas?

-Creo que en salas pequeñas: es donde hemos crecido y donde nos sentimos más cómodos. El tipo de música que hacemos se vive de forma más intensa cuando estás cerca del grupo.

-¿Cambia mucho el sonido de Viva Belgrado del disco al directo?

-No, de hecho especialmente en Ulises hemos intentado que sea lo más orgánico posible, con las dos guitarras, bajo y batería; no hay muchos arreglos de producción.

-¿Cómo ven el panorama musical de Córdoba?

-La autogestión es algo que en Córdoba no lo hemos vivido demasiado; es algo que hemos aprendido saliendo fuera y estableciendo contactos por Internet. Sí hay bandas en la ciudad, pero falta un espacio autogestionado por la gente joven para la gente joven o algo así, algo que no esté tan mercantilizado, que no sea un negocio sino un intercambio cultural.

-Y la próxima semana, concierto en Córdoba...

-Tocaremos solos y seguramente nos explayaremos algo más de lo normal. Haremos un repertorio de los dos discos y también caerá algo del EP y la maqueta.