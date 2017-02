Zombis y otros monstruos

Los monstruos que habitan en el interior, los miedos que paralizan o el horror que acecha siempre han servido al séptimo arte para tener a espectadores pegados a la butaca. Y no sólo cuando cobran vida en ese mundo fantástico al otro lado pantalla. También cuando se utilizan como metáfora de sufrimiento en los dramas más cercanos a la propia existencia. Los estrenos de esta semana le dejan poco margen a la comedia. Dos cintas de terror, con los zombis como protagonistas -Resident Evil: Capítulo final y Melanie, the girl with all the gifts- y la reconocida cinta Manchester frente al mar llegan a la cartelera cordobesa junto al drama francés Aves de paso.

manchester frente al mar

En comparación a las 14 nominaciones a los Oscar de La la land todo palidece, incluidas las seis de Manchester frente al mar, pero esta cinta se estrena en España avalada por una gran lista de reconocimientos en festivales y certámenes. De hecho, su protagonista, Casey Affleck acaba de ganar el Globo de Oro como mejor actor principal dramático. La cinta, en la que también intervienen Michelle Williams, Kyle Chandler y Lucas Hedges relata la historia de Lee Chandler, un fontanero que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. Pero sobre todo, tendrá que encarar un pasado que le hizo perder a su esposa y a la comunidad en la que creció. Entre las nominaciones a los Oscar destacan la de mejor película y mejor director para Kenneth Lonergan, autor del guión.

resident evil: capítulo final

Después de cinco entregas, Paul W.S. Anderson cierra la saga que protagoniza Milla Jovovich y que llega a los cines como el estreno más prolífico de la semana. En esta ocasión, la humanidad está agonizando y Alice deberá regresar a donde comenzó la pesadilla -Raccoon City-. Allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los supervivientes del apocalipsis. Será la aventura más difícil, una carrera contra el tiempo para salvar a la humanidad, que está al borde de la extinción a mano de hordas de zombis y otras criaturas mutantes. Derroche de efectos especiales para evadirse durante 109 minutos.

MELANIE, THE GIRL WITH ALL THE GIFTS

También con los no muertos fuera de sus tumbas para amedrentar al personal cuenta esta cinta británica dirigida por Colm McCarthy que consiguió en Sitges el premio a la mejor actriz y que ha tenido nominaciones a los Bafta. Cuando la población se ha visto asolada por un tipo de hongo que contiene un virus zombi, un grupo de científicos investiga una segunda generación de nacidos que son mitad "hambrientos", mitad "humanos".

AVES DE PASO

De la mano del cineasta Olivier Ringer, llega a los cines este drama francés que tiene como tema principal la familia. En su décimo cumpleaños, el padre de Cathy le regala un huevo del que saldrá un patito pero, cuando éste nace, los padres deciden deshacerse de él porque la niña es incapaz de cuidarlo. Será entonces cuando ella y una amiga se embarcarán en un viaje con el fin de salvar al pato.