Las jornadas de estudio reciben a Ximo Tébar y José Pruñonosa en Vimcorsa

Las Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, que en esta edición están dedicadas a Jimi Hendrix, acogen hoy una conferencia a cargo de José Pruñonosa y que cuenta con la ilustración musical del guitarrista Ximo Tébar: Jimi Hendrix en el "expresionismo vocal" de la guitarra del jazz mediterráneo: el blues como territorio común. Será en la sala Vimcorsa, a las 19:30. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por enfermedad del ponente, Jesús Ordovás, ayer fue cancelada la conferencia inaugural de las jornadas de estudio, que concluirán mañana con la ponencia Hendrix español de Luis Clemente.

Nacido en 1942, Hendrix, según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, si bien tan solo publicó tres en vida: Are you Experienced? (1967), Bold as Love (1967) y Electric Ladyland (1968). Sin embargo, su genio y su originalidad han perdurado de tal modo que casi 50 años después de su fallecimiento sigue siendo un referente de la guitarra.