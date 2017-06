"Vivo una vida muy divertida que no deja de darme ideas para componer"

El cantante y compositor cordobés Mario Díaz regresa el próximo sábado a su ciudad para participar en La Noche Blanca del Flamenco, donde ofrecerá un concierto que empezará en torno a la medianoche en el bulevar Hernán Ruiz. Será una cita en la que repasará algunos de sus temas más conocidos, tanto de su etapa con Los Aslándticos como en solitario, con especial atención a su último disco, Rock my reggae.

-Es la primera vez que actúa en la Noche Blanca del Flamenco, ¿un reto?

-Para mí supone un momento muy bonito, ya que el concierto está enmarcado dentro del final de gira de mi último disco, Rock my reggae, y hacerlo en mi ciudad me pone muy contento, voy a disfrutarlo mucho y va a ser una noche muy bonita. Sé que este año han querido abrir un poco el espectro y para mí es un lujazo compartir cartel con grandes del flamenco a los que admiro tantísimo. El flamenco lo respeto muchísimo y no creo que yo haga flamenco, pero sí creo que el flamenco ha influido en mí y en mi música.

-¿Cómo?

-Por mi edad y generación no soy del cante jondo, no viví eso, pero sí de una generación que dejó un legado del flamenco con otro tinte quizá más moderno, como puede ser Camarón, Lole y Manuel o Triana. Como compositor y como artista mi trabajo al final se ve impregnado de lo que he escuchado.

-¿Cómo ha planteado este concierto?

-Será una despedida de este tercer disco, Rock my reggae, que ya vamos por el tercer año de gira, pero también disfrutaremos de hacer un recorrido de los discos anteriores: de Está en ti, de Gloria Bendita y del primer disco que compuse para Los Aslándticos, El mundo está fatal de los nervios. Cuando ya estoy terminando la gira de cada disco, como en este caso, abro el repertorio para meter canciones que a todo el mundo le gusta escuchar como Dime que lo deje, Que trata de Andalucía, De momento...

-En su caso no se cumple lo de que uno no es profeta en su tierra, Córdoba siempre se acuerda de usted.

-La verdad es que sí. Desde mis inicios la gente me ha tratado con muchísimo cariño y yo intento devolvérselo en cada concierto. Cada vez que vengo a Córdoba a tocar me da un subidón de alegría muy fuerte.

-¿Y supone más presión cantar en su ciudad?

-Más que presión es mayor responsabilidad. Realmente en cualquier festival que vamos, ya sea en Barcelona, Madrid o fuera de España siempre tenemos esa responsabilidad porque queremos hacer bien nuestro trabajo, pero cuando tocas delante de muchos de tus amigos, de la gente que te ha visto desde el principio, que saben la evolución de tu carrera, tienes la responsabilidad de hacer un buen concierto para devolver todo el cariño. Los nervios al principio son algo mayores que los de cualquier otro festival.

-Lleva tres años girando con Rock my reggae, ¿en este trabajo se condensa toda su evolución como artista?

-Para mí este disco, como cualquier otro, forma parte de un momento de mi vida. Considero que nunca he terminado mi trabajo, nunca creo que he hecho el mejor disco, para mí el mejor disco aún no lo he grabado, vendrá más adelante. Este trabajo cuenta las historias que viví durante tres años, está compuesto entre La Habana, Barcelona, Madrid y Cádiz y cuenta un poco las historias que viví en ese momento. Como compositor intento reflejar en las canciones las experiencias que he tenido en ese tiempo. Rock my reggae es una fotografía musical de ese tiempo.

-¿Cómo compone con ese ritmo de vida y cambiando habitualmente de lugar de residencia?

-Soy una persona muy inquieta desde niño, la verdad es que me gusta buscarle siempre una segunda lectura a todo lo que voy viviendo. Aunque esté girando con un disco nuevo sigo componiendo. Voy a tomarme un café y leo una noticia en el periódico y, si creo que de ahí puedo sacar un estribillo, un verso, una canción, lo voy a intentar. Mi propia inquietud me lo pide. Por otra parte, tengo una persona en mi vida que es muy especial para mí, que considero mi musa y que se llama Irene López. Es una mujer muy creativa y que siempre, siempre, ayuda a darle más aire a este fuego para que no se apague. Vivo una vida muy divertida que no deja de darme ideas para componer.

-¿Qué influencia tiene Cuba en su música?

-La música latinoamericana me ha abierto muchas puertas y me ha dado muchos colores diferentes desde siempre. Cuando era pequeño escuchaba mucha música de Santo Domingo, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil... Toda esa amalgama de ritmos caribeños, desde la samba al son cubano, de alguna forma se ve en las canciones. Creo que me ha dado mucho esa isla. La vida hizo que el trabajo me llevase allí y estuve tres años yendo y viniendo a La Habana a grabar un disco.

-¿Qué proyectos tiene ahora?

-Ahora mismo estoy terminando de girar con Rock my reggae, que será en octubre. En los huecos que tengo me voy al estudio y estoy ya en el próximo disco, que estará en 2018. Ya he hecho alguna maqueta con mis músicos. De momento son todo ideas, me gusta macerarlo todo muy bien y estoy seguro de que saldrá un trabajo con canciones e historias muy bonitas. Todavía tengo que elegir unos diez o 12 temas de casi 30.

-¿Da más libertad tener un sello propio?

-La verdad es que sí. Tenemos mucha libertad para que la creatividad llegue adonde tenga que llegar. Yo mismo he estado en multinacionales, pero en el mejor momento en que me he encontrado es ahora con Califa Music, donde puedo hacer lo que quiera. Aquí al trabajo creativo no se le cortan las alas.