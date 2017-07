La ficha 'Imelda may' Fecha:viernes 7 de julio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Media entrada.

La chica viene conmigo. No quisiera volver a repetirme, ni volvérselo a decir. Ya debería haberse enterado. Viene conmigo. Viene con mei. No sé si le apetece o no saberlo, si le molesta o le incomoda, si le hace gracia o pretende criticar que así sea. Pero debe saber que me da igual, porque ella… viene conmigo. Lo cantaba el Festival de la Guitarra desde mayo, pero no sabíamos si reírle la gracia o qué hacer. Si otearlo desde la incredulidad, la fe o la curiosidad. En conjunto no dábamos la impresión de tener consciencia alguna de lo que a la mujer le quedaba por decir de forma general, y este año en particular, en la cita con las corduras guitarreras. ¿Como hemos podido vivir con ese agujero en el bolsillo? Pero al festival parecía darle igual nuestra indolencia; pretencioso y obstinado, cansino, presintiendo el desenlace con parsimonia, lo cantaba una y otra vez por las esquinas de junio. Como el sevillano Pájaro, se lo entonaba de improviso al oído a todo el que lo quisiera oír: viene con Mei. Porque la mujer, esta vez, y esperemos que para los restos, venía con él. Impresionaba. Y lo más importante será que ya no haya necesidad de explicarlo ni subrayarlo nunca más porque sea connatural a su propia filosofía.

Imelda May puso una nueva admiración de tinte femenino sobre el escenario de la Axerquía, ya este año con el gusto cogido a los modos de mujer que día a día han ido arañando sus piedras desde los mas distintos pero convincentes acentos. Era una apuesta que parecía funambulista y ha resultado deliciosa, y a la que aún le resta esta noche la poesía de Eva Amaral. Seis años atrás Imelda nos dejó plantados en la puerta con una flor en la mano, esperando verla cabalgando las olas del rockabilly. Y ahora ha vuelto. No es la misma. Ninguno lo somos. Pero debo jurarles que la espera ha merecido la pena, pues que comparta con nosotros tanto dolor, tanta ternura, tanta decepción…, nos hace sucumbir sin reproche alguno a sus cantos de veleta. El sacrificio la ha podido llevar a perder el empuje de seguidores que la perciben aburguesada o vendida, pero solo hay que verla sobre el escenario para compadecerles. Nos rendimos el viernes a lo borrascoso de sus interpretaciones, a ese arrastre aterciopelado que huele realmente a lija, a esa turbia sensación de despecho avinagrado, a la melosa y traidora caricia relacionada con el desencanto, a esa forma de susurrarnos que alguien le falló, la desilusionó, a esa fragilidad tan hermosa, paradójicamente armada con desbordada áspera solidez; a ese olor a cerveza derramada, mientras ese robusto músculo vocal iba llevando a sus músicos al laberinto de sus tristezas.

Imelda como símbolo de la mujer que anhelamos, la que esta sociedad necesita, la que debemos construir entre todos arrasando tantas zancadillas como aún se cruzan en el camino. Imelda es la falta de miedo al que dirán, la valentía de querer y poder hacer lo que se le antoje, en el momento que quiera; el arrojo de decir "hasta aquí he llegado" y poder tirar por el camino que le plazca, porque le da la gana, sin esperar permisos ni certificados de penales. Su caracolillo negro cayó trasquilado para dar paso a esta elegancia soul equilibrada, intensa y compleja, difícil de argumentar ante su pasado, pero erguida orgullosa sobre los tacones, que ocupó la mayor parte de su concierto sin un rechiste de la grada, que nos rendimos, ahora si, al peligroso y arriesgado cambio de registro realizado en su último álbum por la cantante. Y ella, como una generosa princesa irlandesa que arrastra su desamor por medio mundo, nos regaló un final evocador en el que el rockabilly volvió a alimentar a nuestros pies, eufóricos de que ella hubiera venido.