Urroz no ve "probable" una bajada del IVA "a corto plazo"

El director de ARCOMadrid, Carlos Urroz, afirma que "sería estupendo" una bajada del IVA para el arte -actualmente es del 21% para las galerías- aunque no lo ve "probable a corto plazo". "Aunque no es descabellado pensarlo, ojalá sea pronto", señala el responsable de la feria.

Urroz celebra que haya "voluntad" del Gobierno por atender algunas demandas del sector y confía en que "habrá acciones". "El ministro lo está haciendo bien, lo ha hecho con la educación y el cine y por lo menos escuchará y, en la medida de lo posible, se tomarán medidas para promocionar el coleccionismo, el mecenazgo o el arte español en el exterior", adelanta.

En este sentido, recuerda que este nuevo Gobierno ya ha mostrado "un interés" en bajar el IVA de la cultura, y por ello no descarta que se haga lo mismo para el arte en esta legislatura. "Ya ha bajado el IVA de los artistas, también el libro digital... Hay un interés en hacerlo, pero poco a poco y escalonadamente", apunta.

Urroz se muestra optimista de cara a esta nueva edición, que arranca el miércoles y cuenta con Argentina como país invitado, asegurando que será "un buen año para las galerías participantes". "No diría que hemos salido totalmente de la crisis, pero sí que hay indicios de que las galerías van a vender más", anota.

Tras la celebración del 35º aniversario el año pasado, ARCO se ha reinventado y, para esta edición, reducirá de nuevo el número de galerías pese a contar con más aplicaciones que otros años. "Cada vez vemos más que la tendencia es la de ferias más concentradas y hacia ahí nos movemos, aunque ahora estamos en el umbral de 200 galerías, que no está nada mal", defiende.

El año pasado supuso un punto de inflexión con la vuelta de galerías destacadas tras varios años de ausencia, que ahora repiten, como Denise René, Lisson Gallery (con Ai WeiWei y Anish Kapoor) o Alexander and Bonin, si bien para esta edición también se incorporan otras como Hauser & Wirth o Maruani Mercier. "Es otro síntoma de confianza, tanto que repitan como que se incorporen galerías importantes con obras de más de medio millón de euros que piensan que aquí van a encontrar coleccionistas interesados en sus obras", manifiesta.

Una de las obras destacadas de esta feria será el cuadro El triunfo de Nautilo de Salvador Dalí, perteneciente a la Galería Leandro Navarro, con un precio de 1,4 millones de euros. Urroz también destaca una escultura de cristal de Roni Horn que podrá verse en la galería suiza Hauser & Wirth. "Apuesto a que todo el mundo va a pasarse por ahí", vaticina.

Esta edición de ARCO traerá stands más grandes con piezas "más pensadas para museos y colecciones importantes, que se salen del coleccionismo doméstico". Asimismo, en línea con el país invitado, habrá una gran presencia de pintura, si bien "convivirá con nuevas tecnologías como el vídeo o la realidad virtual".

Preguntado por alguna obra provocadora, Urroz reitera que ARCO "no busca" este tipo de piezas, aunque quizás haya artistas que traten ese tema. "Nosotros pensamos que las piezas que hacen crítica política de manera silenciosa son más interesantes que las que lo hacen de manera explícita. Somos partidarios de que la gente descubra con sus propios ojos y no entre por la puerta pensando a ver dónde está la obra", indica.

Sobre el futuro de la feria, adelanta que quizás una de las próximas decisiones es que no haya país invitado. "Haber hecho el 35º aniversario el año pasado no nos obliga a hacer el país invitado a no ser que haya una escena interesante. En cambio, hay otras preocupaciones del mundo del arte que a lo mejor merece la pena que tengan su visibilidad en ARCO", reivindica.

Asimismo, defiende la puesta en marcha de ARCOLisboa -que repetirá este año- tras "la buena experiencia" del año pasado y su funcionamiento como "complemento a ARCO, no competencia". Respecto a una expansión de la feria en otros países, insiste en que se está "abierto a lo que surja", si bien "no hay nada a corto plazo".

Para Urroz, el mundo del arte está viviendo un momento en el que hay que "reivindicar un coleccionismo personal, casi biográfico", frente a la postura de quienes piensan que "hay que empezar a coleccionar por una obra de cinco millones de dólares".