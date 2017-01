El ciclo Off Topic convoca a San Juan, Sánchez-Gijón, Bermejo y Subtónica

La obra Me llamo Suleimán de Antonio Lozano abre hoy en la Sala Polifemo del Teatro Góngora (20:30) una nueva edición del ciclo Off Topic, que nació como una ventana abierta a los nuevos lenguajes teatrales y con el objetivo de dar cabida en la programación del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) a propuestas más íntimas, minoritarias o experimentales, aprovechando las posibilidades que ofrece este espacio. Seis obras integran Off Topic, una propuesta que el IMAE quiere reforzar para el próximo curso, según su gerente, Ramón López.

Dirigida por Mario Vega e interpretada por Marta Viera, Me llamo Suleimán reflexiona sobre el drama de la emigración clandestina, en concreto la que tiene África como origen y España por destino. Es una producción procedente de Canarias y que se encuentra de gira por la península.

Suleimán es un niño que, harto de la terrible situación de pobreza que vive en su país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa a la próspera Europa. Allí esperan trabajar y conseguir bastante dinero para regresar y montar sus propios negocios como medio de ayudar a sus familias, pero el viaje es duro y difícil. Deberán cruzar el desierto en camiones atestados de expatriados que como ellos buscan una vida mejor. Al llegar a la frontera con Melilla, el cruce de la verja complicará su viaje. Sin embargo, Suleimán no se da por vencido e intentará de nuevo llegar a España, esta vez por mar. Viera da vida al personaje de Isabel, una compañera de clase de Suleimán, que es la encargada, junto al trabajo de animación audiovisual de Juan Carlos Cruz, de narrar esta historia.

"Tenemos una visión distorsionada de la realidad de la emigración y es importante superar esa situación", señala Lozano.

A Me llamo Suleimán seguirá el 3 de febrero Todo dice que sí..., recital de poesía española contemporánea ofrecido por el actor Alberto San Juan, con el acompañamiento musical de Fernando Egozcue. Un recorrido subjetivo y arbitrario (no académico) en el que están incluidos Pedro Salinas, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo y Ángel González, entre otros. San Juan no solo recita los poemas sino que los interpreta mientras se deja llevar por las obras originales de Egozcue, con arreglos exclusivos para este espectáculo.

La tercera cita, el 18 de febrero, tendrá como protagonista a Aitana Sánchez-Gijón, que regresa a Córdoba con una lectura dramatizada de Medea, montaje con el que estuvo hace un año en el Gran Teatro. La actriz habla con el público, mezcla lectura e interpretación y da voz a todos los personajes de la historia, entre los cuales destaca Medea, despojada, terrible y dolorosamente humana. La versión y la dirección corresponden a Andrés Lima, y la música a Jaume Manresa.

El 18 de marzo, el Góngora acogerá un concierto de Subtónica, grupo creado por el cordobés Javier Estévez, y el 6 de abril el protagonista será el flamenco con Planeta jondo, espectáculo basado en el flamenco más tradicional y que concibe los cantes del modo más fiel posible a su origen, si bien también apuesta con el diálogo con otras músicas del mundo. Participan Israel Moro (voz), Francis Gómez (guitarra) y Pablo Báez (contrabajo), entre otros.

El ciclo terminará el 21 de abril con El minuto del payaso de José Ramón Fernández. La compañía Teatro El Zurdo pone en escena esta obra en la que un payaso espera su turno para enfrentarse al público en el marco de un festival circense. En soledad recuerda momentos de su pasado. Luis Bermejo interpreta al payaso en este montaje dirigido por Fernando Soto.

Los protagonistas de los distintos espectáculos mantendrán tras las obras un coloquio con el público asistente.

Reforzar la presencia de "formatos distintos" en la programación de la Sala Polifemo es una de las líneas en las que IMAE quiere trabajar, según su presidente, David Luque.