Tomatito y Michel Camilo se reencuentran por Camarón

Los encuentros entre Michel Camilo y Tomatito llevan sucediéndose desde hace más de 30 años y, en esta ocasión, la celebración del Año Camarón ha sido la excusa perfecta para iniciar una nueva gira. Ahora regresan al Gran Teatro (esta noche a las 21:00) con la gira de Spain Forever, la tercera parte de una trilogía que se abre con un personal homenaje al compositor y guitarrista brasileño Egberto Gismonti, favorito tanto del pianista como del guitarrista, en una lírica versión de su clásico Agua e vinho. El siguiente homenaje es al recientemente desaparecido contrabajista Charlie Haden, del que interpretan en la misma línea de recogimiento e intimidad Our Spanish Love Song. De ahí al engarce con Spain Again: la versión de la famosa milonga de Astor Piazzolla Oblivion posee un arreglo que la convierte prácticamente en orquestal, dramática y bella. La Gnossienne nº 1 de Erik Satie abre el repertorio de este trabajo al Mediterráneo, en una recreación de inspiración árabe, minimalista e impresionista a partes iguales, de gran originalidad melódica. Una de las sorpresas del disco es la inclusión de Nuages, del guitarrista de jazz Django Reinhardt. Tomatito se declara admirador de Django, y Michel es también un buen conocedor del early jazz piano o stride piano; y así firman una elegante y rítmica versión de uno de los clásicos del repertorio del jazz manouche. Por otra parte, toman como punto de partida la celebérrima versión de Paco de Lucía junto a John McLaughlin y Al Di Meola de Manhã de Carnaval para llevarla a un terreno más melancólico; a la que sigue About You, una original nana del guitarrista almeriense.

Allá por 1984 se cruzaron por primera vez los caminos de Michel Camilo y Tomatito en el Festival de Jazz de Madrid, en los camerinos del Palacio de Deportes. El primero era el pianista del quinteto de Paquito D'Rivera, y el segundo estuvo como invitado del percusionista estadounidense de origen puertorriqueño Ray Barretto. Posteriormente volvieron a coincidir en 1990, cuando Michel Camilo estaba produciendo el disco Pa'gente con alma de Ketama. Ambos trabajaban en proyectos distintos, pero Tomatito recuerda que lo que escuchaba salir del estudio de grabación contiguo ya le intrigaba sobremanera. Finalmente, el Festival internacional de jazz de Barcelona formalizó una invitación para que los dos músicos colaboraran: fue en el Palau de la Música en la edición de 1998 del festival, donde tocaron dos temas que posteriormente aparecerían en el primer y celebrado proyecto discográfico del dúo, Spain (Lola Records, 2000), incluyendo el Spain de Chick Corea y el clásico mexicano de Consuelito Velázquez Bésame mucho.

El éxito fue rotundo y fue el empujón definitivo para que se animasen a firmar un disco a medias con el que giraron por varios países. Y fue en esas múltiples giras por los cinco continentes en las que surgió la continuación natural de Spain, Spain Again (Emarcy / Universal, 2006). Michel Camilo y Tomatito inventaron el repertorio de sus siguientes trabajos introduciendo nuevos temas en cada concierto, sometiéndolos al escrutinio del público sin previa presentación.

Y del mismo modo, en movimiento, en la carretera, empezaron a testar canciones para la última (por el momento) entrega de esta trilogía, el Spain Forever que esta noche presentan en el Gran Teatro.