The Wheel & the Hammond publicará en octubre su segundo disco, 'Wooden'

La banda cordobesa The Wheel & the Hammond publicará a comienzos de octubre su segundo disco, Wooden, un trabajo compuesto por once canciones cuya temática gira en torno a tres vertientes: el desamor, la superación y una corriente más social. El grupo ya ha publicado el primer sencillo, Masquerade, y la semana próxima estrenará el videoclip, que es "bastante especial" al estar en formato VR 360 y rodado por ellos mismos, explica el cantante de The Wheel & the Hammond, Félix Espejo.

The Wheel & the Hammond lleva desde 2015 preparando este trabajo, que es continuista respecto al anterior pero supone "un salto de calidad bastante notorio cuando lo escuchas respecto al sonido y la producción". Además, siguen apostando por el inglés: "es nuestra naturaleza, somos un grupo de pop rock que canta en inglés y lo vamos a seguir siendo", asevera el cantante.

El grupo barajó varios nombres para este trabajo y "nos dimos cuenta de que el disco ha pasado por un proceso bastante orgánico para nosotros". En esta ocasión han contado con el productor Manuel Colmenero (que ha trabajado, entre otros, con Vetusta Morla), que les pidió que cambiaran su forma de componer y fueran "más directos" a la hora de hacer las canciones y estructuras. Desde sus orígenes los componentes de la banda lo hacía de forma conjunta en el local, y "eso provoca que el tiempo de composición se alargue bastante". Eso fue "una especie de vuelta atrás" que supuso que "fuésemos conociéndonos de nuevo a la hora de componer", señala Espejo.

Una vez que concluyó esa fase y encararon la producción en el estudio, "todo ha sido muy artesanal". Tanto que para el productor, el disco sonaba a madera, "un sonido bastante primigenio", y "todo derivó al concepto de wooden".

Desde su primer trabajo, Fragments of a Blank Face, la evolución del grupo se refleja fundamentalmente en la depuración de la estructura y composición de las canciones. En cuanto al sonido, el cantante manifiesta que "la gente que lo está escuchando dice que sonamos a nosotros pero más gordos en cuanto a calidad" y destaca, sobre todo, que son mejores composiciones respecto al disco anterior.

A pesar de que la banda cordobesa se ha abierto muchas fronteras, aún tiene un largo camino por delante para hacerse un hueco en el panorama musical español: "Somos unos recién llegados y hoy en día es muy difícil de calar con un primer disco; esto es una carrera de fondo y estamos intentando hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos", apunta Espejo.

The Wheel & the Hammond fueron ganadores del II Dinamo Music 2012 en Córdoba y finalistas el mismo año del Málaga Crea, festival que ganaron en 2013. En ese sentido, el cantante explica que "ya hemos pasado por un primer disco y una primera gira, además de concursos, y todo eso te curte". Con el objetivo de "ir subiendo, no estancarnos y hacer un producto mejor, apostamos por contratar a un productor de la categoría de Manuel Colmenero, siempre con miras a seguir avanzando", puntualiza.

Su primer disco, autoproducido y del que no tuvieron promoción, ha funcionado de forma discreta pero ha cosechado buenas críticas y mucha aceptación por parte del público al que le ha llegado. Este segundo trabajo, Wooden, contará con una presentación en Madrid que se producirá el 4 de octubre en Café Berlín de Madrid, donde hará un showcase para medios de comunicación. "Estamos intentando que esa fecha sea el pistoletazo de salida del disco de cara a conseguir contactos y que los medios nos apoyen lo máximo posible", señala el cantante.

Las influencias de The Wheel & the Hammond son muy variadas ya que son cinco componentes. Por eso, van desde el pop inglés al rock español, el progresivo o el metal. "Sí hay un gran nexo de unión en el centro porque confluye todo hacia el pop británico o anglosajón", indica Félix Espejo.