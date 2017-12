The Wheel & the Hammond presenta hoy 'Wooden' en Hangar

La banda cordobesa The Wheel & the Hammond presenta esta noche (22:00) en la Sala Hangar su nuevo disco, Wooden (BlankFace Records, 2017). Éste es el segundo trabajo de estudio del grupo y está grabado en Estudios Sonobox con la producción de Manuel Colmenero. Es en álbum enérgico, emocional y muy personal que confirma la madurez y definición musical del grupo.

Wooden es un trabajo compuesto por once canciones cuya temática gira en torno a tres vertientes: el desamor, la superación y una corriente más social. The Wheel & the Hammond lleva desde 2015 preparando este trabajo, que es continuista respecto al anterior pero supone "un salto de calidad bastante notorio cuando lo escuchas respecto al sonido y la producción". Además, siguen apostando por el inglés: "es nuestra naturaleza, somos un grupo de pop rock que canta en inglés y lo vamos a seguir siendo", explica el cantante, Félix Espejo.

Desde su primer trabajo, Fragments of a Blank Face, la evolución del grupo se refleja fundamentalmente en la depuración de la estructura y composición de las canciones.

The Wheel & the Hammond

está formado por Félix Espejo (voz), Alfonso Bujella (guitarra), Álvaro Coronado (bajo), Enrique Rueda (teclado) y Javier Moreno (batería).