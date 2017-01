The Fleshtones celebra sus 40 años en la sala Ambigú Axerquía

The Fleshtones, la mítica banda americana de garage-rock, formada en el barrio de Queens de Nueva York en 1976 , aterriza esta noche en la sala Ambigú Axerquía para presentar su último trabajo, The bands drink for free (el vigésimo primero de larga duración de su trayectoria). La apertura de puertas es a las 22:00 y las entradas valen 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

Liderada por Peter Zaremba, la banda destaca por unos conciertos que son energía, diversión y frenético rock. Esta actuación forma parte de la extensa gira española de la banda y de su primer tour del año.

The Fleshtones es uno de los grupos más longevos que actualmente siguen en activo sin cambios en su formación, con alrededor de 40 años en la carretera. La banda fue formada en Nueva York por Keith Streng y Jan-Marek Pakulski, dos compañeros de habitación que descubrieron que un inquilino anterior había dejado algunos instrumentos en el sótano de la casa que alquilaban. La formación nació con Streng a la guitarra y Pakulski en el bajo, a los que pronto se unió Peter Zaremba en la armónica, teclados y voz y Lenny Calderón en la batería. The Fleshtones debutó en el CBGB's el 19 de mayo de 1976. Debido a que no encajaban en la mentalidad de las discográficas de la época no sacaron su primer disco hasta 1982, Roman Gods.