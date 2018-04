La compañía de danza de Teresa Navarrete lleva a Orive 'Domando a Pinball'

Domando a Pinball, espectáculo de danza de la Compañía de Teresa Navarrete, abre esta tarde a las 20:30 una nueva edición de Escena Contemporánea, el ciclo de propuestas escénicas de vanguardia en la Sala Orive. Domando a Pinball, que gira alrededor de los deseos ocultos y los impulsos que éstos provocan, es una creación de la coreógrafa y bailarina Teresa Navarrete y el músico y compositor Miguel Marín, que interpretan en escena ellos mismos. Cuentan con la colaboración de María Cabeza de Vaca como asistente de dirección y movimiento, y de Benito Jiménez como responsable del diseño de iluminación.

La compañía explica que "tener deseos es algo que nos humaniza, que nos hace vulnerables y frágiles, pero a la vez nos da fuerza. Para hacer frente a esos deseos necesitamos del impulso, de ese pequeño salto al vacío que nos empuja a adentrarnos en el deseo y a conseguirlo o, al menos, a intentarlo".

El cuarto ciclo de Escena Contemporánea, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, ofrece cuatro espectáculos de danza que se van a desarrollar en la Sala Orive los jueves y sábados de la primera quincena del mes de abril.

Este sábado la Compañía Lamajara llegará a este espacio con Al Voltant, montaje sobre la celebración de la amistad representada por dos individuos semejantes en apariencia física pero dispares en su características que se mimetizan ante el encuentro y las experiencias comunes. Le seguirá el día 12 Let it happen, una pieza de danza creada e interpretada por María Cabeza de Vaca; para concluir el día 14 con Vermells com la sang, un montaje que da voz a la historia silenciada de los horrores del franquismo.