Tebeo empacho

La ficha 'Liga de la justicia' Superhéroes, EEUU, 2017, 121 min. Dirección: Zack Snyder. Guión: Chris Terrio, Joss Whedon. Intérpretes: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Amber Heard, Amy Adams, J.K. Simmons, Jeremy Irons y Willem Dafoe. Guadalquivir, El Tablero, Artesiete-Lucena.

Lo de Marvel, DC Comics y los superhéroes es un empacho. Ya sean digeribles por divertidas o indigestas por serias y pedantes, no hay ojos y oídos (¡cuánto ruido!) que puedan digerir el alud de películas basadas en estos tebeos: unas 25 se han estrenado en la última década desde que en 2008 iniciara el bombardeo Iron Man. Un atracón que requeriría sales de frutas oftalmológicas y bicarbonato auditivo. Más aún tras padecer esta concentración de superhéroes de la factoría DC Comics -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash y Superman en plan José Antonio Primo de Rivera, el Ausente- que se enfrentan a un malo con poca sustancia, por muchas criaturas demoníacas que estén a sus órdenes. Tal vez por eso esta respuesta de DC a los apelotonamientos de superhéroes que tantos millones da a Marvel no funcione. Mal escriben esta cosita el guionista y director experto en la materia Joss Whedon, que pasará a la historia del cine por ser uno de los autores del guión de Toy Story y por poco más, y Chris Terrio, que ha dilapidado el talento que demostró escribiendo Argo y engordado su cuenta corriente con estas cosillas. Y mal la dirige Zack Snyder, que se dio a conocer con Amanecer de los muertos y 300 para después dedicarse a los superhéroes. ¡Pop! Olvidada.