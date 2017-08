Los discos que vienen: Taylor Swift, The Killers y Foo Fighters

Sin abandonar un verano extrañamente próspero en álbumes importantes, las discográficas ponen sus ojos ya en la Navidad con una intensa agenda de lanzamientos con más incógnitas (como las de Springsteen o U2) que certezas, donde destacan Taylor Swift, Pablo Alborán, The Killers o Foo Fighters.

Aún está caliente en las librerías musicales lo nuevo de Arcade Fire y Lana del Rey, y hoy se publican los últimos lanzamientos de Queens of the Stone Age (Villains), The War On Drugs (A deeper understanding) y el disco homónimo de la girl band de éxito Fifth Harmony, con el que se estrena como cuarteto tras la salida de Camila Cabello, que también podría publicar álbum en esta campaña.

Quien sí acaba de confirmar que lanza nuevo trabajo esta temporada es Taylor Swift, quien el pasado miércoles dio la noticia a través de sus redes sociales, portadoras de enigmáticos mensajes días atrás. La estrella del pop volverá el 10 de noviembre con el álbum Reputation. Pero ya se puede escuchar un single, como apuntaba en Twitter e Instragram la cantante, quien desde 2014, con su exitoso 1989, no había vuelto a meterse en un estudio.

El 1 de septiembre aterrizará, también seguro, uno de los platos fuertes de la temporada, American dream de LCD Soundsystem, su primer trabajo desde This is happening (2010) y el primero desde que James Murphy decidiera reactivar la banda en 2016 tras un lustro en el limbo. Ese mismo día se publicará Omnion de Hercules & Love Affair y Every country's sun de Mogwai.

Septiembre será muy generoso en retornos largamente esperados, pues el 8 volverán también los estadounidenses The National con Sleep well beast tras cuatro años de sequía y los veteranos SPARKS con Hippopotamus, que no tenían material nuevo desde 2009.

El día 15 del mismo mes será el elegido para Concrete and gold de Foo Fighters, Give me more love de Ringo Starr, el debut homónimo de Prophets of Rage, integrado por miembros de Public Enemy, Chuck D y Rage Against The Machine, y el directo de Madonna de su última gira, Rebel Heart Tour.

También se editará I tell a fly del británico Benjamin Clementine, su primer trabajo desde que ganara el premio Mercury al mejor álbum de Reino Unido con At least for now (2015).

El día 22 será Wonderful Wonderful para los seguidores de The Killers (un lustro sin álbumes de estudio) y el 29 llegarán Now y Shania Twain, autora de uno de los diez discos más vendidos de la Historia (Come on over), quien no publicaba nada desde Up, hace ya 15 años. Ese mismo día, por cierto, salen Younger now de Miley Cyrus, Desire de Hurts y Visions of a live de los prometedores Wolf Alice.

El calendario en octubre se vuelve mucho más incierto, con las únicas confirmaciones de Colors de Beck, el día 13, y el debut en solitario de Liam Gallagher, As you were, el 9 de noviembre. A partir de aquí, todos son rumores con menor o mayor fuerza. A este grupo pertenece la más que posible salida del disco que Bruce Springsteen hizo sin la E-Street Band, a pesar de lo cual no será un disco acústico al estilo de Nebraska.

Otro del que se lleva hablando desde hace tiempo es Songs of experience, el álbum de U2 que completaría el previo Songs of innocence, el cual apareció por sorpresa y de forma gratuita en dispositivos móviles de medio mundo un buen día del otoño de 2014.

A tenor de las informaciones, otros que podrían tener nuevos álbumes en la calle en la presente temporada son Paul McCartney (en su vuelta a Capital Records), Christina Aguilera, St. Vincent, The Offspring y Mariah Carey.

En España toda la atención estará puesta en lo nuevo de Pablo Alborán, el artista que más discos ha despachado en el país desde su debut en 2011. Aún sin título, el malagueño se ha dejado ver grabando en sus redes un cuarto disco que verá la luz en noviembre, según Warner Music.

Antes se publicarán muchos otros discos importantes como los de Bunbury, Sergio Dalma y Rozalén en octubre o, ya mismo, en septiembre, los de Maldita Nerea y Pastora Soler, quien retoma así su carrera tras dos años de retiro por las crisis de "miedo escénico" que desembocaron en un desvanecimiento en plena actuación.