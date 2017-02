La Tate Britain se rinde a casi 60 años de labor de David Hockney

La Tate Britain inaugura mañana una exposición a las obras de David Hockney en la que mostrará la prolífica carrera del artista británico y su capacidad para explorar los nuevos soportes a lo largo de más de cinco décadas de trabajo. Considerado el pintor británico vivo más relevante, esta ambiciosa retrospectiva, la mayor que se hace de Hockney (Bradford, 1937) desde 1988, cuenta con la "implicación" total del artista, que a sus 79 años muestra un entusiasmo idéntico al que engatusó al público cuando aún era un estudiante en el Royal College Of Art.

De hecho, de esa época, en la que se impregnó de influencias variopintas e incluyó coqueteos con la abstracción, se pueden contemplar en la Tate Britain obras raramente exhibidas al público como The Third Love Painting, parte de la serie Love, en la que explora la relación entre los hombres.

Según explicó Helen Little, una de las comisarias, "uno de los aspectos que más revelan de la exposición es su capacidad para ver cómo las diferentes ideas y las maneras distintas que tenía de explorar los nuevos soportes a lo largo de las décadas siempre convergen en el siguiente paso".

Little considera que Hockney "atraviesa ahora un momento muy interesante en su vida y a sus casi 80 años sigue trabajando en su estudio cada día, tan prolífico como siempre, produciendo numerosos dibujos con su iPad", un soporte cuyas aplicaciones pictóricas emplea frecuentemente para crear.

La retrospectiva está estructurada siguiendo un orden cronológico y vuelve la mirada a la década de 1960, "en la que la mayoría de los artistas coqueteaban con la abstracción", según Little. El visitante puede recrearse con "clásicos" de Hockney como Play Within a Play (1963), una obra basada en la fotografía de un amigo del pintor, John Kasmin, y en la que se mueve entre la realidad y la ilusión; o Rubber Ring Floating In a Swimming Pool (1971), en el que recrea una fotografía.