Superflex, Esther Ferrer y Dinh Q. Lê pasarán por la nueva temporada del C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ha preparado para esta temporada cuatro muestras de gran formato y producción propia de artistas o colectivos internacionales que van a exponer por primera vez de manera individual en España: Dinh Q. Lê, Regina de Miguel, Superflex y Fiona Tan y Haris Epaminonda. Con la intención de consolidar los programas puestos en marcha el pasado año, el centro ofrecerá talleres de creación para profesionales impartidos por María Cañas, Juan Cuenca y Esther Ferrer; y para el público en general habrá talleres de fotografía con drones, cerámica, impresión 3D y dibujo a cargo de Rafael Alcaide, Rafa Jiménez y el colectivo cordobés Colaborativa, y un Curso de Interpretación de la Imagen Contemporánea liderado por el profesor de la Universidad de Córdoba José Álvarez.

Respecto a las exposiciones, el próximo 2 de febrero Dinh Q. Lê y Superflex abrirán la temporada. Dinh Q. Lê (Hà Tiên, Vietnam, 1968) presentará una retrospectiva audiovisual con cuatro videoinstalaciones que reflexionan sobre la historia contemporánea, el relato y la memoria. Considerado como el artista de su generación más influyente de Vietnam, ha sido objeto de muestras individuales en el Mori Museum of Art de Tokio y MoMA de Nueva York. En esta muestra se podrán ver obras como The farmers and the Helicopters (Los granjeros y los helicópteros) o South China Sea Pishkun (Mar de China Pishkun).

La fachada mediática del centro estrena la proyección 'Nadadores' de Jim Campbell

Por su parte, tras su reciente encargo en la Tate Modern, el colectivo danés Superflex presentará Cuanto más sabes, mejor decides, donde realiza un análisis crítico sobre la normalización de la crisis sistémica contemporánea y los mecanismos del poder.

En junio se inaugurará la muestra Tiempo y memoria. Fiona Tan y Haris Epaminonda, dos obras unidas al compartir una reflexión sobre el discurso del tiempo y la memoria. Tras el verano, Regina de Miguel (Málaga, 1977) presentará una exposición en la que investiga en los ámbitos del feminismo, la ciencia y deconstrucción de los vehículos narrativos y documentales contemporáneos.

Por otro lado, el C3A ampliará sus residencias artísticas a través de acuerdos con la Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA) y Casa Árabe, además de la convocatoria de diez ayudas a la producción en residencia (de cinco meses de duración y abiertas a todos los ciudadanos de la Unión Europea). El convenio con la primera consistirá en la realización de seis residencias por parte de artistas andaluces mientras que el de la segunda permitirá a cuatro artistas y comisarios del mundo árabe conocer el entorno artístico del sur España y propiciar el intercambio cultural. Además, el centro está cerrando acuerdos para traer a artistas de Hong Kong y de Pakistán.

El director del C3A, Álvaro Rodríguez Fominaya; el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; y el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Juan Antonio Álvarez, presentaron ayer la programación del centro cordobés, que incluye la celebración de un Simposio de Inteligencia Artificial del 15 al 17 de marzo en el que participarán 15 expertos internacionales. La cita está organizada conjuntamente con la School of Creative Media de la City University of Hong Kong y contará con la presencia de su decano doctor Richard Allen, y los doctores Héctor Rodríguez y Tomás Laurenzo.

Por otra parte, La caja negra del C3A continuará siendo un lugar para la música experimental con espectáculos de Francisco López (que inaugurará la temporada el 16 de febrero), Tomás Laurenzo, Anne Gillis, Jasmine Guffond, Ila Katin o Jana Winderen. Esto se completará con actividades musicales en el exterior.

Por último, el elemento más llamativo del edificio, su fachada mediática, estrenó ayer la proyección Nadadores, del artista norteamericano Jim Campbell, pionero del arte LED, que permanecerá hasta el 7 de junio. Entonces tomará el relevo una obra de Daniel Canogar que actualmente está en ejecución. Anualmente habrá dos proyecciones realizadas específicamente para esta fachada.