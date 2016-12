Spiderman vengador

Aplaudido unánimemente hasta entonces por haber devuelto la gloria a Spiderman, el guionista J. Michael Straczynski se lió en 2004 la manta a la cabeza y cruzó el Rubicón con el arco argumental Pecados del pasado. En él se atrevió a reescribir la historia del superhéroe, introduciendo detalles escabrosos en el pasado de Gwen Stacy, que dejaba de golpe y porrazo de ser la chica modosita que todos teníamos en la retina al revelarse que había mantenido relaciones sexuales con el mismísimo Norman Osborne, fruto de las cuales habían nacido no uno, sino dos niños. Tremendo WTF fue saludado con ira por una mayoría de lectores y marcó para siempre la valoración del trabajo de Straczynski. En defensa del escritor, hay que reconocerle un empeño y una tozudez encomiables: habiéndole cogido el gustillo a esto de dinamitar el statu quo, sus siguientes historietas continuaron por la senda de cuestionar elementos establecidos en la serie del Hombre Araña hasta llegar al proverbial mefistazo, amargo canto del cisne de Straczynski.

A flor de piel, séptimo tomo de la reedición de esta etapa en la colección Marvel Saga, y primero tras Pecados del pasado, contiene los números 515 a 518 de The Amazing Spider-Man (2005), con Mike Deodato acompañando al guionista, más los 23 a 26 de The Spectacular Spider-Man (2005), debidos a Samm Barnes y Scot Eaton, que firman Pecados recordados, secuela (nunca mejor dicho) de la historia de marras. Por su parte, Nuevos Vengadores, el octavo tomo de Spiderman en Marvel Saga, ofrece los 519 a 524 de The Amazing Spider-Man (2005), todos de Straczynski y Deodato, y aquí se detalla nada menos que el ingreso del superhéroe en los Vengadores o, mejor dicho, los Nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis (otro al que le gusta romper moldes). Aciertos o pifias argumentales aparte, la destreza puramente narrativa de Straczynski es incuestionable, tiene un gran oído para los diálogos, le preocupa la caracterización y estos tebeos se devoran de principio a fin.

MARVEL SAGA. SPIDERMAN, 8: NUEVOS VENGADORES

J. Michael Straczynski, Mike Deodato Jr.Panini. 160 páginas. 15 euros.