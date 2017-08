Sergio de Lope gana el premio al mejor instrumentista en La Unión

El músico Sergio de Lope (Priego de Córdoba, 1985) logró en la madrugada del domingo el primer premio al mejor instrumentista del Festival Internacional del Cante de Las Minas de La Unión en su 57ª edición, dotado con 6.000 euros, después de que el año pasado se quedara en segunda posición con su actuación de flauta flamenca. El cantaor Alfredo Tejada (Málaga, 1979) ganó la Lámpara Minera, máxima distinción de este concurso, además de imponerse en cuatro categorías, por mineras, cartageneras, soleá y farruca.

"Al final los premios llegan y este es una lanzadera, una oportunidad muy grande", declaró De Lope a la organización del certamen, según recoge su web. El instrumentista ha pasado por escenarios desde Montreal (Canadá) hasta Bakú (Azerbaiyán).

Maestro de Música y licenciado en Flamencología por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, De Lope ha sido elegido como Músico Emergente del Mediterráneo por la Berklee School Music para trabajar en el Festival de Aix en Provence (Francia), en cooperación con Casa Árabe en el proyecto piloto Medinea, que ha congregado a instituciones y artistas de todo el mundo.

Además, el prieguense fue elegido junto a cuatro músicos de Marruecos, Israel y Francia para llevar a cabo el proyecto Ziryab and us, donde la música de tradición árabe, flamenca y judía es reinterpretada para nuestros tiempos con una visión particular.

El cordobés es un estudioso del flamenco, especializado en el instrumento de viento, para el que ha desarrollado, después de una árida investigación fruto de su proyecto de fin de carrera, el primer método de flauta flamenca, con el que, lejos de buscar la pureza del sonido, intenta que "el sonido se parezca al que sale de la garganta del cantaor".

Con su álbum A night in Utrera, De Lope fusionó el estándar de jazz del trompetista estadounidense Dizzy Gillespie A night in Tunisia con unas bulerías antiguas de la cantaora Fernanda de Utrera. Una composición flamenca que sale de su flauta travesera y con la que ha recorrido principalmente Latinoamérica junto a su banda, formada por Daniel Navarro al baile, Eduardo Trassierra a la guitarra, Matías López El Mati al cante, Juanfe Pérez al bajo eléctrico y Javier Rabadán a la percusión.

Por su parte, Tejada, largamente ovacionado en su actuación, constató en la Catedral del Cante su amplia experiencia y acreditada solvencia en el mundo flamenco, tocando la gloria con la Lámpara Minera y consiguiendo un total de 30.000 euros.

Con el trofeo en su poder y la emoción claramente visible en su rostro, el cantaor, afincado en Granada desde los 17 años, regresó al escenario de la final obsequiando con una minera al público que acudió al antiguo Mercado Público.

Tras actuar con artistas de la talla de la bailaora Blanca del Rey o el cantaor Chano Lobato, Tejada se alzó con el máximo galardón del mundo del flamenco, una distinción que dedicó a su madre, fallecida cuando él contaba con 14 años y que nunca le oyó cantar, a su mujer, embarazada de una niña, y al público unionense.

El cantaor andaluz declaró que ha conseguido lo "insoñable" tras "mucho trabajo", catalogando la Lámpara Minera como la Champions League. "Ella me acompañará y yo la acompañaré por toda España y por todo el mundo", apostilló.

Además del máximo galardón del certamen, el jurado otorgó el premio Desplante de baile y 9.000 euros al bailaor sevillano Fernando Jiménez Torres. El segundo premio de esta categoría, dotado con 4.500 euros, fue para la bailaora gaditana María Macarena Martínez Cepero.

El trofeo al cantaor joven fue declarado desierto, mientras que en la categoría de mejor instrumentista quedó segundo el pianista Pablo Suárez García (Barcelona).

En la madrugada flamenca más esperada del año, el jurado del Cante de las Minas premió en el grupo de cantes bajoandaluces a Tejada por una soleá, mientras que Anabel de Vico (Sevilla) logró el reconocimiento a la mejor malagueña, dotado con 3.000 euros.

Por su parte, la pacense Esther Merino Pilo ganó el premio por tarantas, con 3.000 euros de dotación, y Tejada el de cartageneras (misma cantidad).

Con la final, que comenzó con la entrega del Castillete de Oro al Principado de Asturias, recogido por el viceconsejero de Cultura y Deporte del Principado, Vicente Domínguez, se clausuró una edición más del principal festival flamenco de España, en el que, además del concurso, se han celebrado galas flamencas dobles con artistas como Lole Montoya, Mayte Martín o el Ballet de Flamenco de Andalucía. La última jornada incluyó un taller de creación de guitarra a cargo de Víctor Raimundo.