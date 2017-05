El centro Santaella Contemporánea recibirá a Javier Map con 'Después no'

El centro de arte Santaella Contemporánea recibirá a partir del 3 de junio al artista Javier Map, que presentará hasta el 20 de julio la exposición Después no. Se trata, según el creador, de un proyecto expositivo multidisciplinar para este espacio, que reúne una selección de trabajos de diversas series: Después no, Lugares para desaparecer, Tutores y Señuelos.

"Me dedico al arte porque me ayuda a situarme en el mundo investigándolo. Haciendo arte, resuelvo (que no salvo) mi mundo y me resuelvo (que no me salvo). De un tiempo a esta parte se entremezclan inexorablemente dos temáticas en mi trabajo: por un lado, las preocupaciones propias de mi condición, traducidas sobre todo en la idea de la incidencia del ser humano en la naturaleza; por otra parte, las cuestiones propias de los límites del arte", señala el artista.