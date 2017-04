El Salón Internacional del Cómic de Barcelona homenajea a Eisner

Will Eisner, padre de The Spirit y de la novela gráfica (entre ellas, Contrato con Dios), es un autor que ha marcado a generaciones de comiqueros y de quien en 2017 se cumple el centenario de su nacimiento. El Salón Internacional del Cómic de Barcelona, cita que el dibujante, editor y guionista norteamericano visitó tres veces -en los años 1981, 1990 y 1992-, le rinde homenaje con una exposición que revisa las claves de un creador que subvirtió géneros, introdujo la ironía y el humor donde no lo había y dotó a la viñetas de un contenido argumental y un continente estilístico que abrió el medio al público adulto.

"Nos enseñó todo, a amar, a respetar y a desarrollar el cómic; primero, rompiendo las normas establecidas, burlándose de los géneros y las actitudes estrictas, intuyendo que el humor y la parodia podían funcionar en el policíaco, y no solo eso, sino que luego mostró cómo se narra una historia en pocas páginas de forma perfecta", asegura Antoni Guiral, comisario de la muestra.

Nacido el 6 de marzo de 1917 en Nueva York, Eisner comenzó su carrera en varios semanarios y se hizo muy popular en los años 40 gracias a The Spirit, una serie repleta de humor e ironía protagonizada por un superhéroe sin poderes, un detective cuya identidad ocultaba mínimamente por un antifaz, y que se dejaba engatusar con facilidad por las mujeres de fatal caída de ojos.

"Utilizaba un grafismo que partía de Milton Caniff (el maestro del claroscuro), pero lo desarrolló a su manera", comenta Guiral sobre ese trazo de toque psicológico, acompañado de encuadres cinematográficos que convirtieron a The Spirit en un clásico de las viñetas (que en España publica Norma, como el resto de la obra de este autor).

La exposición ofrece 42 originales de sus páginas, procedentes de colecciones particulares, y otros tantas reproducciones, así como un homenaje gráfico de varios artistas españoles.