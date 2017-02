Rosana inicia en Palma del Río la gira de 'En la memoria de la piel'

Rosana Arbelo arrancó anoche la gira de su nuevo álbum, En la memoria de la piel, en el Teatro Coliseo de Palma del Río. Un espectáculo que la propia Rosana describe como "una locura de un puñado de gente con ganas de divertir y de divertirnos. Y aparte de eso con ganas de crear algo mágico donde todos sintamos de verdad que el mundo puede ser otro". Por delante le queda una gira que, normalmente, suele durar dos años, por "prácticamente todos los rincones" de España y al otro lado del océano Atlántico, en Latinoamérica o Estados Unidos.

Sin dejar en todo momento su efusividad y alegría, la autora canaria reconoció tener "mucha ilusión e incluso mucho monazo de encontrarnos con la gente". En lo que respecta a este nuevo disco, Rosana profundizó en el título porque "la piel es la que guarda esos recuerdos que a veces uno no memoriza, que no pasan por la cabeza sino que registra el corazón", destacó. Para ella, sus canciones suponen "un deseo y es una filosofía de vida que la gente a través de mis canciones sepa quién soy, lo que siento y cómo pienso"; entre risas se califica de "desastre" pero "en forma de canción". Este nuevo proyecto surge de una creación "muy especial y mágica" para hallar el sonido que andaba buscando, algo que logró tras introducir en su casa todo el material de producción: amplificadores, bajos, baterías en zonas como el salón o la piscina, etc. Pero cuyo resultado ha sido una sonoridad donde por primera vez, aseguró, "esto es lo que yo tenía dentro sonando cuando componía la canción, con nitidez, ni le sobra ni le falta nada".

Anoche, sobre el escenario palmeño, la autora de El talismán y A fuego lento hizo disfrutar al público con sus canciones. "Cuando veo que la gente se va del concierto sonriendo es misión cumplida", resume.