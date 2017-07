Rico concierto de grandes flamencos

La ficha 'Niño de pura' 'Mi tiempo'. Guitarra:Niño de Pura. Segunda guitarra: Carmelo Picón. Cante: Churumbaque. Cante y palmas: Pura Navarro y María José Álvarez. Bajo: David Galloso. Percusión: Agustín Henke. Batería: Óscar Linares. Baile: Rafael 'Keko'. Fecha: viernes 7 de julio. Lugar: Teatro Góngora. Media entrada.

No pudo ser y me quedé con las ganas de asistir a la última comparecencia de Niño de Pura en Córdoba, antes de la del viernes pasado, en una actuación para el ciclo Conocer el flamenco de Cajasol hace un año. Este profesor de guitarra flamenca del Conservatorio Superior de Música de Córdoba tiene caché y tirón para quienes valoramos no solo a los concertistas sino también a tocaores que saben cumplir con su oficio cuando de llamar al cante y baile se trata, importante razón de ser del aficionado para estar en estos encuentros. Así lo hicimos cuando, junto al cantaor cordobés Churumbaque, actuó en 2012 en el Festival de la Guitarra.

Ahora, con nuevo proyecto denominado Mi tiempo, volvió al Teatro Góngora, donde comprobamos que Daniel Navarro Niño de Pura está consolidado como largo y depurado artífice del instrumento de las seis cuerdas, como cuando vino avalado con el extraordinario currículo de haber ganado, hace más de 25 años, el Giraldillo en la Bienal de su sevillana tierra. Por tanto, fue un placer asistir a su actuación del viernes porque en ella, como en las demás, denotó el completo oficio que ejerce, su afición y gusto por manifestarlo ante el público en general para que, si es posible, pueda disfrutarlo. Lo que logró con un enorme y brillante séquito (incluyendo a su esposa e hija).

En el escenario principal del Góngora acometió un amplio programa en el que tocó para concierto, extendiéndose en un solo por tarantas, continuando con todos en derredor en variadas alegrías, soleá de Triana y la rondeña vieja. Tras estos palos ofreció una larga farruca envuelta en el ritmo y compás de rumba, tangos y bulerías que algunas en la butaca amagaron bailar, continuando así con las de Jerez para despedirse con fandangos huelvanos de Rengel y Niño León. Y, con la gente aplaudiendo sin dejar que se marcharan, regalaron un prolongado bis por tangos. Rubricó todo con su riqueza expresiva, pleno en falsetas, desgranando notas hermosas en trémolos, punteos y picados, con un pulgar de infarto y mano izquierda malabar recorriendo el mástil.

De ese modo, el profesor sevillano Niño de Pura saludó de pie con todo el grupo: una vez más se ganó al auditorio, que no dudó en volcarse con ellos durante el desarrollo de su larga comparecencia.