Rendidos al poder de los libros

Los amantes de la lectura tienen una cita ineludible con los libros en el Bulevar del Gran Capitán hasta el próximo 29 de abril, después de que ayer diera comienzo la Feria del Libro, que en 2018 cumple su edición número 45 y que está dedicada a Pablo García Baena. La muestra cuenta este año con 33 expositores, en los que se pueden encontrar desde los últimos éxitos literarios del país hasta ejemplares de jóvenes editoriales. Entre ellas, por ejemplo Borret, de Sevilla, que participa por primera vez en la muestra. Adolfo Hormigo es uno de los responsables del expositor de esta editorial y destaca que la de Córdoba es una feria "cercana y con menos puestos" que la de otras ciudades, por lo que confían en obtener más ventas. La intención de esta editorial, continua, es "darnos a conocer porque llevamos una línea independiente con historias que se salen de la literatura convencional". Así, entre otros autores recomienda a Joan Miquel Oliver y su obra El misterio del amor, o a Fernando Mansilla, con su obra Relatos funescos.

"Lo que queremos es que mejoren las ventas y se potencie la venta en papel", sostiene la responsable de Ediciones En Huida, Inmaculada Bartolomé, un expositor en el que "podemos encontrar un poco de todo, aunque sobre todo, poesía joven y también bilingüe e infantil".

Eso de que se vendan muchos libros es otro de los retos a superar en esta edición de la muestra que comparte en la librería El Cuaderno, que también cuenta con expositor propio. Una de sus responsables es Inmaculada Moyano, quien insiste una y otra vez en que "es importante que la gente siga con el libro en papel". Asegura que el año pasado el ejemplar que más se vendió en la feria fue Patria, de Fernando Aramburu, mientras que en 2018 vaticina que uno de los éxitos en ventas será Las hijas del capitán, de María Dueñas.

El desarrollo de la muestra es posible gracias al trabajo de entidades como la Asociación de Libreros de Córdoba (Aplico) y ayer su presidenta, Hermenegilda Moreno, no faltó al paseo inaugural de la misma. A su juicio, es "una alegría y un esfuerzo" que se sumen más librerías y editoriales a esta cita, donde las expectativas "no han crecido en los últimos años, porque en general la economía no ha crecido". Moreno también alude a la bajada de las ventas en las librerías por las ventas de internet, aunque sostiene que "en los últimos años decrece el libro electrónico y ello hace que el papel y las librerías tengan vida". La alcaldesa, Isabel Ambrosio, no faltó tampoco al primer día de la muestra, con el que "se inicia una de las muchas citas de la primavera cordobesa en una ciudad que aspira a seguir hablando de cultura con mucha naturalidad y especialmente en la disciplina del libro". Para la primera edil, la del Libro "es una feria con la capacidad de ser protagonista en el territorio nacional e ineludible", a lo que añade que "no sería lo que es si no fuera por Aplico y sin la colaboración de la Consejería de Cultura y la Fundación Cajasur". En esta línea, Ambrosio anota que la muestra supone "una cita que quiere mirar al presente, pero no quiere dejar pasar el futuro", de ahí que haya "un apartado especial con programación que se amplía en horario y capacidad de llegada a los lectores más pequeños, que tienen que hacer de esta capacidad y el elemento de creatividad una seña de identidad". En concreto, Ambrosio hace referencia a la actividad Descubre la feria, "una oportunidad para escolares dentro de los expositores y a través de muchos de los autores poder conocer los entresijos de la feria, de modo que es una manera de descubrir algunos de los grandes secretos de la Feria del Libro".

La primera edil también alude a una de las novedades de este año de la muestra, como es "la combinación atractiva de las letras y la música". No en vano, "todos los sonidos que se escuchen en los próximos días en la feria son interpretados por la Orquesta de Córdoba para celebrar sus 25 años", aclara.

El delegado de Cultura de la Junta, Francisco Alcalde, fue otro de los dirigentes que no quiso faltar a la apertura de la muestra. "La Junta tiene como uno de sus objetivos fundamentales el apoyo al sector del libro y a las autoras y autores y andaluces", indica y añade que este tipo de muestras "son un claro ejemplo de colaboración entre el sector público y el privado, en beneficio de la ciudadanía y la cultura". "Son un escaparate necesario para impulsar el sector de las librerías y el de las editoriales, además de un espacio para el encuentro de los autores con sus lectores", añade.

En esta primera cita con los libros, la feria ofreció diversos actos. Entre ellos, la lectura de los poemas de Mario López, recogidos en una antología que será el libro que se regale a los personas que acudan a la feria y cuya introducción es obra de Manuel Gahete.

La Feria del Libro de este año incluye más de 80 actividades durante los próximos días. Por ejemplo, ayer participó Nuria López, que firmó ejemplares de Voz de ángel, desde las 18:00. A la misma hora tuvo lugar la presentación de Los años de la niebla, de Alejandro López Andrada.

La conferencia inaugural de la Feria del Libro, por su parte, corrió a cargo de Carlos García Gual, con la ponencia Los mitos y su tradición literaria. Encantos permanentes y relecturas modernas.