El Reina Sofía revela el camino que llevó a Picasso al 'Guernica'

El Museo Reina Sofía presentó ayer la exposición Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica, un acercamiento al pintor antes y después de su obra maestra sobre la Guerra Civil en la que se aprecia a un artista "aterrado" por los conflictos bélicos y atento al "sufrimiento" femenino.

La muestra cuenta con un total de 180 obras divididas en diez salas, que recorren desde los años 20 hasta mediados de los años 40 -sin una fecha fija de final, tal y como reveló el comisario Timothy James Clark- y en la que el Guernica se convierte en centro de un itinerario sobre el que orbitan otras piezas icónicas del maestro malagueño.

De hecho, tanto Clark como la otra comisaria de la muestra, Anne M. Wagner, resaltaron la "dificultad" que ofrecía el proyecto en sus inicios, al contemplar la necesidad de traer piezas como Las tres bailarinas de la Tate de Londres o Mujer peinándose del MoMA de Nueva York.

Clark explicó que en esta muestra han buscado reflexionar "de manera distinta" sobre la obra de Picasso, por lo que el contexto político no está tan presente como se podría esperar del cuadro sobre el bombardeo de una localidad española durante la Guerra Civil. "Muchos han analizado el contexto histórico y eso no va a desaparecer, eso es vital", defendió el comisario.

No obstante, reconoció que tanto él como Wagner no se han "visto tan cualificados como para hablar de la realidad" de la Guerra Civil. "No era nuestro papel y no teníamos nada nuevo que decir. Hemos preferido acercarnos a Picasso como personas que han estudiado su figura de forma interminable y queríamos explorar su relación con lo peligroso, conflictivo y perturbador en la violencia", señaló.

En este sentido, Wagner destacó la presencia de lo femenino en la obra de Picasso y el "cambio de su mirada", especialmente a partir de esos años 20, donde empieza a mostrar a la mujer "como un arma". "Hay una sutil transformación de su pensamiento respecto a quién es una mujer. Incluso hay una extraña transformación de los pechos, que pasan a ser armas y dejan de lado su función de alimentación debido al terror", indicó.

De hecho, la comisaria insistió en observar la serie de dibujos previos al Guernica, donde Picasso trabaja con el lápiz de color para abordar "la muerte de inocentes". "Hizo una obra de sufrimiento de madres, niños y animales. No hay hombres y creo que por eso ha conseguido comunicar tanto", anotó.

Desde la creación de este cuadro, "el Guernica nunca dejará" a Picasso y la muerte tomará gran parte de su producción posterior. Así lo recoge la muestra con cuadros como Naturaleza muerta con cráneo de buey, donde se puede ver la "implicación" del artista con la "destrucción" de la guerra.

"¿Por qué cambió Picasso a partir de los años 20? Creo que nadie lo puede decir con certeza, pero una buena respuesta podría ser que empieza a aceptar la realidad de las consecuencias de la I Guerra Mundial. El año 1914 había acabado con una larga era de paz burguesa y mostraba la superficialidad de la creencia en el progreso. Picasso tardó siete años en entender lo que había sucedido", reflexionó Clark.

En cualquier caso, el Guernica es el centro sobre el que gira esta exposición. Preguntado sobre la posibilidad de una restauración, el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel resaltó que "no se va a tocar nada estructural".

Así, señaló que desde la pinacoteca únicamente se está planteando estudiar la retirada de un barniz del cuadro que está en "mal estado". "La restauración estructural no va a ocurrir. Estamos estudiando sacar el barniz que se añadió al cuadro cuando viajó a España durante los 80, pero nada más", añadió Borja-Villel.

Fuentes del museo ya explicaron que el Guernica está "delicado" por el paso de los años y los viajes que ha realizado y requerirá trabajos de conservación que ya están siendo estudiados. "Está tan delicado que no se puede enrollar ni quitar del bastidor porque ha tenido viajes durante muchísimos años y está mal", señalaron.

Además de las ya citadas, otras obras importantes que incluye la exposición son la escultura Mujer en el jardín -en total, hay tres esculturas de Picasso- o las pinturas Desnudo de pie junto al mar, Figuras al borde del mar, Cabeza de mujer llorando con pañuelo o Mandolina y guitarra.

En total, en la muestra -abierta al público desde mañana hasta el 4 de septiembre- han participado más de 30 instituciones de todo el mundo, como el Musée Picasso y el Centre Georges Pompidou de París, la Tate Modern de Londres o el MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, que han realizado para la ocasión préstamos excepcionales. Los Reyes eméritos visitarán el museo hoy para inaugurarla de manera oficial.

Además de la exposición, para conmemorar esta efeméride el Reina Sofía ha preparado conferencias, publicaciones, actuaciones de artes en vivo, la creación del Fondo Documental Guernica y un espacio web para su consulta o la grabación, en colaboración con Radio3, de cápsulas musicales inspiradas en el Guernica.