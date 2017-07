Recital melódico de una flamenca

Con personales composiciones acogidas a la financiación colectiva de sus seguidores, como cantautora junto a su propia guitarra orillando concesiones comerciales, Tempo Rubato, todavía un proyecto discográfico por finalizar y recital estrenado por Mayte Martín hace unos meses, está siendo un acontecimiento celebrado por ella y por sus incondicionales con su recopilación de temas al margen del flamenco durante 20 años, pero de actualidad en su voluntad divulgadora para ya ir presentándolo al público. Fue lo que el pasado martes trajo al Festival de la Guitarra en el Teatro Góngora, adonde asistí para atender a esta cantaora flamenca, expectante y confiando en que ella siempre lo será.

Como hasta la presente lo que ha predominado para acercarnos a la catalana no era la faceta musical de Tempo Rubato, término italiano querido por ella para desarrollar estas originales "canciones de amor" de su "diario amoroso sonoro", sino el cante flamenco con el que llegó aquí hace muchos años, dominando con absoluta propiedad y por lo que la valoramos, acudí libre de prejuicios para así saborear este nuevo prisma artístico por más que ella antes ya hubiera hecho incursiones importantes en el jazz. De esta guisa, Mayte Martín ofreció un muy dulce y almibarado encuentro al uso romántico y sentimental, rodeada no del toque, percusión y palmas propias de cabales, sino de un cuarteto de cuerda y otros tres instrumentos afines al concierto, contribuyendo en su medida al feliz recital en torno a esos temas, según los muchos espectadores que, agradados, no dejaron de ovacionar.

Mi gusto no descarriló y sí que sintió una emoción inesperada con algunos de ellos como Soneto de amor, Acaríciame por dentro, La mujer del pirata, Si te he visto no me acuerdo, Gacela del amor imprevisto, Música de mi locura, Me siento sin piel, No me maltrates y Antes de ti, más otros dos que el personal en la despedida le pidió con insistencia aun ya fuera de escena. Para qué negarlo, a algunos aficionados flamencos nos habría gustado más que se hubiera acordado, estando en Córdoba, de la música de El Planeta con algún cantecito de los que la gran Mayte Martín siempre ha bordado, aunque fuese a palo seco.