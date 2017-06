Rapha, tú estás 'mu' loco

La ficha 'Raphael' 'Loco por cantar'. Fecha:sábado 10 de junio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Lleno.

¿alguien debería haberle dicho a Raphael que su voz no estaba esa noche para farolillos? Tal vez. Aunque lo mas probable es que él mismo se retorciera de dolor de notar ese monstruo que tenía el sábado alojado en su garganta, como un molesto xenomorfo Alien que ya sabemos que desconoce lo que es la piedad. Pero este chaval de 74 años estaba loco por cantar, y eso no se lo toma a broma, por lo que no parece que una afonía, materialización stephenkingiana de los miedos mas extremos de un artista, pueda fastidiarle su fiesta de graduación. ¿Nos la fastidió a nosotros? Hay versiones para todos los gustos. Me imagino a Raphael yendo a la Farmacia Paniagua de Gran Vía Parque a pedir algo para la ronquera... "Es para un amigo". Sí, tal vez podrían haberle advertido que con aquel gabán de las primeras canciones podría escocerse, pero eso ya son otros López. Beethoven perdió la cordura cuando perdió el oído, y Raphael… está loco, con o sin afonía: "Yo soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece, que gana tiempo para ver cómo apagas la luz". ¿Qué le hacemos? ¿A galeras a remar?

Pero no nos pongamos dramáticos, que para eso ya está el Artista. Total, ¿para qué?, si el respetable parecía mas preocupado que ¿molesto? por sus imposibles finales de estrofas, si el lleno absoluto de la Axerquía se lo comió gustoso a reproches susurrados sobre el gallinero que jalonaba sus canciones, si solo recibió cariño, apoyo y piropos (sí, ya, y algún mosqueo) que se derramaron cual tsunami Menéndez Pidal abajo, amenazando con impedir el paso de la Nocturna Trotacalles, que serpenteaba en las inmediaciones chapurreando sus éxitos..., si todos sabíamos desde el primer desafine que este público que tanto le quiere se lo iba a perdonar (¿el decimoquinto también?) como le perdonaría que en un arrebato de sinceridad se atribuyese el invento de la paella con chorizo. Tal vez el propio Raphael se preguntara a lo largo de sus mas de dos horas de canciones (sin corista que le tapone la vía de agua, ¡ole, pabernosmatao!) si no hubiera sido aconsejable quedarse en silencio por una noche. Nadie en la Axerquía le habría absuelto de tamaño otro pecado (no al menos a priori), así de indescifrable es el mundo cuando Raphael se quita la chaqueta, se la echa al hombro y amaga con largarse. Todos contamos con que volverá. Como su voz. Pero... ¿debió volver?

Y no seré yo quien le lapide, aunque esté loco como Juana I de Castilla. Cedo el gesto a cualquiera que crea que ello le dará paz interna. No seré yo, que tuve buenos días escribiendo críticas, pero alumbré otras por las que el Día debió ponerme las maletas y el tocadiscos en la puerta. Solo por escuchar en éxtasis Aunque a veces duela, escrita por Dani Martín, hablando de perder las riendas, de la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, de ese momento en que entiendes que ya no hay pie a tierra, encubriría mil veces el olor a ave de corral.

Rapha, tú estás mu loco en tu papel de moderno septuagenario, dejándonos el corazón en carne viva cuando tienes el valor de levantar el telón con Infinitos bailes, un tema apoteósicamente indie que mataría por poder escucharlo en esa misma Axerquía versioneado por los también jiennenses Supersubmarina, en su anhelado regreso. Y entre nuevas y viejas joyas, Raphael volvió a ser el histrión afectado y exagerado que desposee a esa palabra de su sombra despectiva; el tragoedus de la segunda declinación, el del alma hecha jirones, el madmen que presiente el drama siempre devorándole el dobladillo del pantalón, y luce una sonrisa etrusca para sobrellevar con nosotros todo lo que a los que hacen los planos de nuestras tormentas se les antoje dibujar.