Rafael Cadenas obtiene el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Un reconocimiento que servirá de impulso para completar su obra

El poeta venezolano, Rafael Cadenas, galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, expresó ayer su alegría por el reconocimiento a su obra, y se comprometió a aprovechar este impulso para completar sus obras pendientes. "Qué puedo decirle, no tengo palabras para expresarle mi contento, y al mismo tiempo mi compromiso con lo que he venido haciendo", dijo el poeta de 88 años, el primer venezolano que recibe este reconocimiento. Los últimos años Cadenas ha pasado su tiempo dentro de su vivienda "atrapado", como él llama con gracia a su claustro en el que permanece lejos de la agitada dinámica de la ciudad y la crítica situación venezolana, y además alejado de las cámaras y los medios porque de momento no se siente "presentable". Con el nuevo reconocimiento, asegura que "se reafirma el valor de la palabra", a lo ha dedicado parte de su vida como profesor de Literatura, para "insistir en la importancia que tiene el idioma". Cuando se le pregunta "ahora qué", Cadenas responde que planea continuar trabajando, completando obras que están pendientes y de las que se siente ahora más motivado. "Tengo mucho material que revisar, porque yo no estoy escribiendo en este momento, la tarea pendiente es esa. Material que se ha quedado y no he podido revisarlo, espero ahora poder hacerlo", asegura. El autor hace un repaso breve por su carrera y comenta que Derrota, el destacado poema sobre la generación de los sesenta, es "muy confesional" y señala que esta pieza le ha quitado espacio a otras, y ya se siente en desacuerdo. / EFE