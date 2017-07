Puertas a la imaginación

La ficha 'GRANDES AUTORES DE VERTIGO: PETER MILLIGAN Y SEAN PHILLIPS - LA GRANUJA' Peter Milligan, Sean Phillips.ECC. 224 páginas. 22 euros.

Del siempre excitante catálogo de Vertigo, nos llega la edición por parte de ECC de tres magníficas miniseries publicadas originalmente en la década de los 90.

La primera de ellas figura dentro a la serie Grandes autores de Vertigo y lleva por título La granuja. Obra de Peter Milligan y Sean Phillips, este tebeo inclasificable ve al fin la luz en castellano, después de que Norma ofreciera hace años solo tres de sus ocho números. Un psicópata hermafrodita, una criatura simiesca venida del espacio que afirma ser la semilla de Dios, padres que ocultan su pasado punk, el presidente de Estados Unidos, agentes gubernamentales y experimentos secretos se dan cita en este tour de force protagonizado por Anna Schwarz, joven estudiante de 21 años que comienza la historia decidida a hacer el amor con su novio y acaba arrastrada a un viaje psicodélico. Personalmente, me declaro fan incondicional del guionista británico Milligan, del que solo cabe esperar lo inesperado, como ha demostrado en una larga carrera que incluye lecturas tan potentes como Paradax, Skreemer, Shade: El hombre cambiante, Enigma, The Extremist, Blanco Humano o X-Force/X-Statix. Milligan no es tan popular como Alan Moore, Grant Morrison o Neil Gaiman, pero tiene tanta personalidad e imaginación como cualquiera de ellos. Les confieso también mi gusto por los dibujos de Sean Phillips, que no suele figurar en ninguna quiniela de los mejores artistas británicos, pero tiene en su haber virguerías como Wildcats, Sleeper o Criminal, en las que demostró con creces su enorme talento para la narrativa gráfica. Su estilo no está aquí tan depurado como en posteriores obras, pero el resultado es excelente y sujeta y complementa la poética desbocada de Milligan. El volumen reúne los números 1 a 8 de The Minx (1998-99), junto con dos historietas cortas que vieron la luz en la revista Vertigo Winter's Edge.

También en Grandes autores de Vertigo ha aparecido la reedición de Diosa, una espectacular fantasía con tintes ecologistas y mitológicos escrita por Garth Ennis y dibujada por el injustamente ignorado Phil Winslade, de quien, por cierto, sigue inédita en nuestro mercado una de mis series favoritas del catálogo de Vertigo, Nevada, en la que el dibujante inglés colaboró por primera vez con el gran Steve Gerber. El tomo contiene los ocho números de Goddess (1995-96), una bella galería de dibujos adicionales y una introducción del propio Winslade. Es una lectura de lo más recomendable.

Finalmente, ECC ha recuperado también el clásico de Neil Gaiman Los libros de la magia, miniserie de cuatro números publicados en formato prestigio entre 1990 y 1991. Con imágenes, la mayoría pictóricas, de John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess y Paul Johnson, el autor de Sandman nos lleva de viaje por el lado sobrenatural del universo DC, donde asoman personajes sugestivos como El Fantasma Errante, Doctor Occult, Mister E, John Constantine, Zatara, Madame Xanadu, El Espectro, Dr. Fate y muchos otros. Lo dicho, todo un clásico, antesala de la serie regular homónima.