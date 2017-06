El Prado reivindica al retratista español del XIX Agustín Esteve

El Museo del Prado quiere reivindicar la figura del pintor español Agustín Esteve, discípulo de Goya y uno de los retratistas más importantes de la nobleza española en el transito de finales de XVIII al XIX, y lo hace a través del retrato de la niña Manuela Isidra Téllez-Girón, donado por Óscar Alzaga.

Un cuadro que el Museo del Prado ha podido adquirir recientemente con los fondos de la donación económica que hizo este expolitico, catedrático, abogado jubilado y coleccionista de arte, quien presentó ayer el lienzo junto a otros retratos que hizo Esteve de los IX duques de Osuna y de sus hijos.

Además, esta exposición, que reúne 14 obras y que estará abierta hasta el 1 de octubre, incluye los retratos que pintó Francisco de Goya sobre los mismos miembros de la familia de los duques de Osuna y sus hijos. La muestra se presenta bajo el título El desafío del blanco. Goya y Esteve, retratistas de la Casa de Osuna.

El Retrato de Manuela Isidra Téllez-Girón, futura duquesa de Abrantes y pintado en 1797 por el valenciano, se suma así a las seis pinturas que el museo recibió el pasado mes de marzo, gracias también a la donación de Alzaga, y que se mostrarán en una exposición prevista para otoño.

Así lo explicaron el presidente del Patronato del Prado, José Antonio Pérez-Llorca, y el director adjunto de conservación, Andrés Úbeda, quienes agradecieron a Alzaga esta importante donación. Pérez-Llorca calificó a Alzaga de "filántropo y amante del arte".

El retrato de la niña Manuela, que puede considerarse como "el mejor retrato conocido de Esteve y Marqués y el más singular de los retratos infantiles del arte español del siglo XVIII", cuelga en el Prado porque esta institución así lo buscaba, porque no formaba parte de la colección de Alzaga, "un coleccionista de toda la vida de pintura antigua", como él mismo dijo a la prensa.

"Un coleccionista de segunda división -precisó-, porque ya sabemos que hay grandes coleccionista, grandes empresarios de este país que son los que pueden adquirir grandes piezas y son los que levantan las manos en grandes pujas que uno no se puede permitir", subrayó.

"Este retrato yo no lo he comprado -insistió-. El Prado ha dicho vamos a comprarlo y yo he dicho vamos", señaló Alzaga.

La comisaria de la muestra destacó la importancia de este retrato y del pintor Esteve, de quien dijo que sus retratos, "pese haber estado en las mejores colecciones nobiliarias españolas, no han tenido la atención de los historiadores españoles. Su obra ha tenido mucho más interés en América, por eso ha sido siempre difícil encontrarlas".

Albarrán explicó que algunas de las obras de Esteve habían sido atribuidas a Goya, como uno de los cuadros presentes en esta muestra, el de Francisco de Borja Téllez-Girón.