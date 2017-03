"Plasmo de forma muy personal lo que aprendo; quiero que este disco no se parezca a ninguno"

El cantante Moisés Losada (Huelva, 1991) se encuentra de promoción de su primer disco, Sin prisa, un trabajo del que ya se pueden escuchar los sencillos Como quema e Isla de sabor. Aunque comenzó ligado al mundo del flamenco, este joven se ha decantado por la música pop a través de composiciones que reflejan sus vivencias en el amor y el desamor. En mayo comenzará una gira que lo llevará por distintos puntos de Andalucía.

-¿Cuándo saldrá a la venta este trabajo?

-Saldrá en mayo y es un disco que estoy haciendo sin prisas y se va a componer de diez u once temas. He lanzado dos singles, dos baladas a medios tiempos pero muy diferentes, que hablan de amor. El disco gira en torno al amor y el desamor, son vivencias mías. Hay mucha variedad, hay tanto baladas como temas más movidos. Estoy muy ilusionado y que te respalde una discográfica es un privilegio porque hay muchos artistas que tienen que sacar sus trabajos solos o a través de crowdfunding.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando este disco?

-Unos ocho meses. Como no tenía fecha de lanzamiento, quería estar seguro de la selección de los temas. Además, al ser pop, algo que antes no hacía ya que estaba más cercano al flamenco, tenía que investigar sobre nuevos ritmos musicales.

-¿También compone?

-Sí, estoy haciéndolo de forma conjunta con otros compositores por la experiencia que tienen. Me rodeo de un equipo que ha trabajado con grandes artistas y eso te da seguridad y aprendes de su sabiduría. Ese aprendizaje lo plasmo de forma muy personal. Quiero que este disco no se parezca a ninguno que no sea un simple chico que canta. Soy multiinstrumentista; toco el piano, la guitarra y la percusión y las versiones que he hecho las llevo a mi terreno.

-¿De dónde viene su atracción por la música?

-Siempre he estado ligada a ella por mi familia: mi abuelo tocaba el piano y mi padre la guitarra. A los 15 años empecé a ir por las salas con grupos, sobre todo con los instrumentos, hasta que me ofrecieron la oportunidad de hacer un proyecto en solitario. Como mi ilusión siempre ha sido la música, acepté y ahí voy con mucha fuerza.

-¿Qué meta se ha marcado?

-Darme a conocer tal y como soy y expresar mis sentimientos a través de la música como siempre he hecho. Que la gente pueda sentirse identificada con mi música y mis letras.

-¿Cuáles son sus influencias?

-De flamenco muchísimos artistas y ahora me gustan mucho los boleros de Moncho y Armando Manzanero. Siempre he escuchado mucha variedad de música, nunca me he definido por algo, desde flamenco a música electrónica.