Pilar Abel seguirá su "lucha" para demostrar que es hija de Dalí

Pilar Abel no se sorprendió al conocer el pasado miércoles que las pruebas biológicas demostraban que no era hija de Salvador Dalí. Una noticia que no ha hecho más que darle alas para seguir reclamando con firmeza que su padre es el pintor ampurdanés: "Tengo otra baza y voy a luchar".

Esta gerundense de 61 años no quiere desvelar cuál es el as que tiene escondido en la manga, pero asegura que tiene más de una baza, alguna de ellas "fuerte", y que no dudará en utilizarlas llegado el caso.

"Ya se verá", repite en varias ocasiones la mujer que consiguió que una juez autorizase la exhumación de Dalí después de 28 años muerto y que, finalmente, ha recibido la noticia de que las pruebas biológicas demuestran que su ADN y el del genio del surrealismo no coincide.