El Pele celebra con amigos en el Teatro de la Axerquía sus 50 años en el flamenco

Manuel Moreno Maya El Pele celebrará sus 50 años de trayectoria el 18 de mayo en el Teatro de la Axerquía junto a una veintena de amigos y compañeros del flamenco en el que será el espectáculo inaugural de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. En esta especial cita, el cantaor cordobés estará acompañado por Diego del Morao, Potito, Pilar Astola, Pastora Galván, Rafael Amargo, Inmaculada Aguilar, Remedios Amaya, Cherokee, Pedro el Granaíno, Nani y Lin Cortés, Kiki Morente, Lya, Aurora Losada, Julián Estrada, Alonso Rancapino, Losada Soul, Pepe Habichuela y Manuel Silveria. Las entradas tendrán un precio único de diez euros. A estos hay que añadir otras "sorpresas" que se subirán en el escenario del coliseo al aire libre junto al cantaor cordobés y que serán amigos cordobeses. También lo acompañarán Manuel Benítez El Cordobés y los cocineros Kisko García y José Roldán, fundiendo en este homenaje flamenco y gastronomía.

El Pele y amigos ya se hizo en Madrid el pasado diciembre surgido como "un reconocimiento que partió de los mismos compañeros". "No hubo ni que llamarlos, ellos quisieron estar un ratito con el maestro", aseguró ayer el cantaor en la presentación del montaje, que comenzará a las 21:00. Ahora está "muy contento de hacerlo en la tierra que me vio nacer y en la que me quiero quedar". En este caso más de 20 artistas se han unido "para hacer este gran reconocimiento que Córdoba se merece y, después de representarla 50 años por todo el mundo, un poquito yo también me lo mereceré", señaló.

Entre los compañeros que lo acompañarán destacó a la bailaora cordobesa Inmaculada Aguilar porque "empezamos casi juntos en este camino del mundo del arte". Ella ahora está dedicada a la enseñanza en el Conservatorio pero "hay que desempolvar la bata de cola y darle a Córdoba un revuelo de claveles y gitanillas", añadió. También se refirió a otro bailaor, Rafael Amargo, que "lleva 15 años sin aparecer por Córdoba" y poder participar en el espectáculo en la ciudad "ha sido como un sueño para él".

La delegada de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, indicó que este espectáculo de homenaje a los 50 años de trayectoria de El Pele se vinculará al 25 aniversario del traslado de la Feria de la Salud al recinto de El Arenal. Por su parte, el delegado de Turismo, Pedro García, destacó que "hablamos de una persona que va asociada al nombre de Córdoba; Córdoba y El Pele van de la mano" y añadió que la ciudad "le debe mucho" al cantaor.