'Paisajes confidentes' abre el programa por el centenario de Ricardo Molina

Sandua como el paraíso del poeta, como el vergel del Grupo Cántico y el retiro espiritual de unos jóvenes que supusieron una ruptura con la poesía de la época, regresa ahora gracias a las fotografías y dibujos de Manuel Muñoz, que expone en la Sala Galatea de la Casa Góngora Paisajes confidentes. La muestra inaugura las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del centenario del nacimiento de Ricardo Molina y que se prolongarán hasta diciembre.

El teniente de alcalde de Cultura, David Luque, destacó ayer en la presentación que Muñoz hizo esa serie de instantáneas "en el entorno de Sandua, el Arroyo del Bejarano, esa zona maravillosa que tenemos en Trassierra que fue frecuentada por el Grupo Cántico". Parte de la colección se expuso en Zaragoza hace tres años y cuando comenzaron los preparativos para el programa del centenario del poeta, el Consistorio quiso contar con ella.

En opinión de Luque, Molina fue "el más icónico de los componentes del Grupo Cántico" y recordó que "promovió muchas actividades en la ciudad, algunas que aún continúan, como el Concurso Nacional de Arte Flamenco". En ese sentido, apuntó que "vamos a intentar que podamos disfrutar de todas las facetas que tuvo, no sólo como poeta, sino también como agitador cultural y flamencólogo". Así, reconoció que "seguramente no sea un centenario muy popular porque la poesía no es muy popular, a pesar de que en Córdoba hay muchos poetas y muy buenos, pero creemos que Ricardo Molina es un personaje que necesita un reconocimiento e impulso importante en esta ciudad por quién fue, por lo que hizo y el legado que dejó".

Por su parte, el autor, Manuel Muñoz, indicó que la memoria histórica es un tema que le interesa de forma especial y explicó que la idea de desarrollar el proyecto de Paisajes confidentes surgió durante una jornada de senderismo por Trassierra. Le pareció "un espacio maravilloso y un lugar para el amor" y fue entonces cuando gracias a una amiga descubrió que "era el refugio del Grupo Cántico y aquellos caminos y árboles eran testigos de unas confidencias creativas y unos sentimientos". La muestra se completa con un vídeo que recoge "el sonido de la zona y el cantar de los pájaros"; y con una serie de dibujos que son apuntes de las ideas del artista antes de realizar las fotografías.

Por otro lado, la coordinadora de las actividades del centenario de Ricardo Molina, Rafaela Valenzuela, destacó la belleza del catálogo de la exposición e indicó que la siguiente actividad prevista se desarrollará del 3 al 6 de octubre en el marco de Cosmopoética. Se trata del Seminario de Poesía Ricardo Molina y los jóvenes lectores, organizado por La Manzana Poética y Fragua de Metáforas, que contará con la presencia de Luis Antonio de Villena, Juan María Prieto Roldán, Concha García, Olga Rendón Infante, José María de la Torre, Celia Fernández Prieto, María Rosal, Carlos Clementson, Francisco Ferrer Lerín y Rosa Romojaro.

Por otra parte, Valenzuela recordó que al igual que en el homenaje que la Feria del Libro dedicó a Ricardo Molina participó Pablo García Baena, ahora la organización ha contado con el artista plástico del grupo, Ginés Liébana, para un encuentro que se celebrará el 10 de octubre en la Casa Góngora a las 20:30.

Otro de los actos centrales de la programación será la presentación del libro Ricardo Molina. Antología poética, "la mejor forma de acercarlo al público actual", indicó Valenzuela. La selección de textos y el prólogo han corrido a cargo del profesor Pedro Roso y la obra se publicará en la editorial Hiperión. "Ha quedado una antología bellísima y Ginés Liébana ha sido muy generoso y ha hecho un dibujo muy bonito para la portada", agregó. El acto será el 30 de noviembre a las 20:30 en el salón de actos de Vimcorsa y en él participará el poeta Pablo García Baena. La intención es que el Premio Ricardo Molina se otorgue el mismo día.

Por último, se desarrollará el ciclo Flamenco y flamencología del 13 al 15 de noviembre, con mesas redondas en la Posada del Potro y velás en la Sala de las Canastas de Bodegas Campos. Así se recordará la faceta de Ricardo Molina como flamencólogo e impulsor del Concurso Nacional de Arte Flamenco.

La inauguración correrá a cargo del cantaor Antonio Fernández Díaz Fosforito y del catedrático de Flamencología Faustino Núñez y a lo largo de las jornadas intervendrán los cantaores Julián Estrada, Eva de Dios y Bernardo Miranda; y los guitarristas Jesús Zarrías, Paco Arriaga y Alejandro Hurtado. En las mesas redondas también están citados José María Bonachera, Cristina Cruces Roldán y Francisco del Cid.

Como actividades que se han incorporado al programa, Valenzuela resaltó la representación del auto sacramental El hijo pródigo, el único que escribió Molina, que se pondrá en escena el 19 y 20 de diciembre a cargo de Juan Carlos Villanueva gracias a una copia facilitada por el profesor del instituto Séneca José María de la Torre. Por otra parte, se están cerrando unos paseos poéticos en colaboración con la Cátedra Góngora.