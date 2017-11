Padilla se retirará de los ruedos la próxima temporada

El torero Juan José Padilla se retirará definitivamente de los ruedos al finalizar la próxima temporada 2018 y pondrá así fin a 25 años de alternativa, según anunció ayer el diestro en una rueda de prensa. "He tomado la decisión más importante de mi carrera y ya no hay vuelta de hoja. Siento que ya no podía estirar más la cuerda ni seguir tentando a la suerte. Cuando acabe 2018 me voy del toreo y me voy con la satisfacción de haberlo dado todo por el toro y por mi profesión", manifestó el jerezano.

Padilla, que estuvo acompañado por su familia y Diego Robles, su hombre de confianza desde hace muchísimos años, aseguró que en la próxima temporada espera "pisar" las plazas donde él se ha sentido "tan querido" como Bilbao, Pamplona o Zaragoza. Tampoco descarta ir a América, "si las circunstancias así lo dan", añadió.

"Lo que quiero es irme bien, estar en los sitios más señeros de mi carrera y cumplir con máxima responsabilidad para, una vez acabado el año, me pueda ir con la conciencia tranquila y con la sensación del deber cumplido", apostilló.

El año que viene hará 25 como matador de toros, un "número redondo" que también le ha ayudado para tomar esta decisión, de la que no habrá "marcha atrás", insistió. También agradeció a toda la familia taurina "el cariño y el respeto" que le han profesado durante su dilatada trayectoria.