El PP defiende la viabilidad de su programa para el Festival de Priego

Los concejales del Partido Popular María Luisa Ceballos y Miguel Forcada salieron ayer al paso de las declaraciones realizadas el pasado martes por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Sandra Bermúdez, en las que anunciaba la "imposibilidad" de llevar a cabo la programación del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza que había anunciado el equipo de gobierno anterior a la moción de censura.

En este sentido, Ceballos afirmó que "los números están cuadrados y no hay ningún problema económico para ejecutar el festival", asegurando que "si no lo hacen es por una razón política y en ningún caso por una razón económica". La exalcaldesa de Priego indicó que Bermúdez "ha demostrado su absoluta incompetencia como concejala de Cultura", ya que ha tomado como base el gasto existente y no los ingresos del propio festival.

En esta línea, el anterior concejal de Cultura del Consistorio, Miguel Forcada, reiteró que el nuevo equipo de gobierno no ha tenido en cuenta los ingresos procedentes de la taquilla, "unos ingresos importantes, sobre todo si se saben poner las bases para ello". Así, Forcada detalló que en cada una de las negociaciones se incluía la cantidad que estaba previsto recaudar en taquilla, "una cantidad que completa el caché del artista, pero no merma la partida presupuestaria". Como ejemplo, citó el espectáculo de Miguel Poveda, cuyo caché asciende a 30.000 euros, pero en la negociación con su representante se acordó pagar 8.000 euros más IVA, más los ingresos de la taquilla. Una circunstancia que según Forcada se repite en otros espectáculos.